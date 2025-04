La falta de rendibilitat para almenys dos setmanes la central de Cofrentes

La central nuclear de Cofrentes romandrà almenys dos setmanes parada per la falta de rendibilitat, segons han confirmat a Levante-EMV fonts del mercat. El reactor valencià va parar el 17 d’abril i es mantindrà sense generar energia com a mínim fins a l’1 de maig, encara que la falta d’activitat es podria prolongar una setmana més, segons les mateixes fonts. Iberdrola ha pres la decisió de prescindir de l’energia que produïx la planta valenciana en ple debat sobre la pròrroga de la seua vida útil per la seua suposada condició estratègica per al subministrament. Darrere de la mesura hi ha l’enfonsament del preu de la llum per l’abundant producció renovable i la baixada de l’activitat industrial per les vacacions de Pasqua.

La rendibilitat de les centrals nuclears per la càrrega fiscal i les taxes que suporten és una amenaça per a la seua continuïtat. Els operadors mateixos no estan disposats a mantindre l’activitat de les centrals nuclears sense una rebaixa d’impostos i de la taxa Enresa (la tarifa que paguen les centrals nuclears per al seu desmantellament). Les nuclears espanyoles han d’abonar uns 28 euros per megavat hora (MWh) en impostos i taxes amb independència del preu de la llum. Esta situació provoca que quan el preu de la llum cau per davall d’eixos 28 euros per l’increment de l’energia renovable les centrals nuclears produïxen a pèrdues.

Fins a este dilluns, el preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista de l’inici del mes d’abril ençà era de 24,23 euros el MWh. Davant d’esta situació, els operadors van parar cinc dels set reactors nuclears d’Espanya. El país va batre dilluns un nou rècord de generació fotovoltaica amb 20.120 MW produint alhora, segons l’operador del sistema (Red Eléctrica). La dada es va registrar cap a les 13:35 hores i va suposar que l’energia fotovoltaica copava quasi el 60 % del mix elèctric nacional.

Els experts advertixen que d’ací a agost s’aniran batent rècords de generació solar fotovoltaica pel desplegament de parcs renovables en el qual està immers Espanya. Això provocarà que cada vegada seran més freqüents els preus baixos i menys rendible la generació nuclear.

Pressió de les operadores

La parada de Cofrentes es produïx en plena campanya de pressió dels operadors elèctrics sobre el Govern perquè rebaixe els impostos i les taxes que suporten les nuclears. Les elèctriques denuncien que els impostos que paguen suposen entre el 35 % i el 40 % dels ingressos de les centrals. Foro Nuclear, el lobby de la indústria, insistix que la pressió fiscal amenaça la rendibilitat de les plantes. El Govern va pujar a l’estiu la tarifa que les empreses gestores de les centrals nuclears en explotació hauran d’abonar a l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa) pels servicis que presta en les seues infraestructures.

“Qui contamina, paga”

Segons un comunicat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), l’actualització de la tarifa es va adoptar en aplicació del principi de “qui contamina, paga”, amb l’objectiu d’actualitzar la prestació que permetrà cobrir els costos de desmantellament de les centrals nuclears una vegada que es produïsca el seu cessament definitiu d’activitat. A més, atendrà la gestió dels residus nuclears i del combustible nuclear gastat, incloent el seu depòsit en un magatzem geològic profund previst d’ací a cinquanta anys.

Foro Nuclear insistix que “l’energia nuclear continua sent imprescindible per a la fermesa i l’estabilitat del sistema malgrat estos escenaris de mercat puntuals. Les condicions externes fan que la generació amb energia renovable siga molt variable, per això per a mantindre de manera contínua el correcte funcionament del sistema és necessari comptar amb una potència constant”.

Este cap de setmana només estaven operant els reactors catalans d’Ascó II i Vandellós II. Ascó I va tornar a operar dilluns i ahir es va anunciar que Almaraz II (Extremadura) arrancaria anit després d’una setmana parat. Queden, per tant, per tornar Almaraz II, Trillo (Guadalajara) —que està en parada per recàrrega— i Cofrentes. Iberdrola ja va parar l’any passat Cofrentes pel mateix motiu. Va estar 26 dies sense produir energia.

