L’Ibex 35 es dispara un 1,24 %: la treva aranzelària de Trump i el suport a Powell animen Europa

L’Ibex 35 ha iniciat la jornada d’este dimecres amb un notable repunt de l’1,24 %, que l’ha portat fins als 13.171,3 punts, impulsat per l’alleugeriment en les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina i la decisió del president Donald Trump de no cessar Jerome Powell com a president de la Reserva Federal.

El moviment ha sigut rebut amb optimisme pels inversors després d’una sèrie de declaracions en la matinada que suggerixen un gir més conciliador de la Casa Blanca. Trump va afirmar que la seua administració “prepara el terreny” per a un acord amb Pequín i que els aranzels del 145 % sobre importacions xineses “no seran permanents”. En paral·lel, va descartar la seua intenció d’apartar Powell, després de diversos dies de pressió pública per a accelerar la baixada de tipus d’interés.

Els mercats han reaccionat amb eufòria. Wall Street va tancar ahir amb forts avanços: el Dow Jones va pujar un 2,66 %; el Nasdaq, un 2,71 %, i l’S&P 500, un 2,51 %. Europa va replicar la tendència: Frankfurt va guanyar un 2,22 %; París, un 1,35 %, i Londres, un 0,97 %. A Àsia, el Nikkei va avançar un 2 %, i el Hang Seng, un 2,2 %.

En el terreny empresarial, les accions de Tesla es disparaven quasi un 5 % en l’anomenat mercat after hour després d’afonar un 71% el seu benefici net en el primer trimestre d’enguany, fins als 409 milions de dòlars (359 milions d’euros), i assegurar el propietari del fabricant de vehicles elèctrics, Elon Musk, que li dedicarà més temps a la companyia i menys a la política a partir del mes de maig.

A Espanya, els valors més alcistes de l’Ibex 35 al començament de la sessió eren IAG (+2,34 %), Banco Santander (+2,53 %), ArcelorMittal (+3,02 %) i Unicaja Banco (+2,02 %). En contrast, les empreses de perfil defensiu com Redeia (-0,88 %), Iberdrola (-0,67 %) i Endesa (-0,31 %) retrocedien lleugerament.

Les principals borses europees també obrien en verd, amb alces del 2,22 % per a Frankfurt, de l’1,35 % per a París, del 0,97 % per a Londres i del 0,95 % per a Milà.

La jornada ve també marcada per dades positives en el front macroeconòmic nacional: la compravenda de vivendes va pujar un 13,9 % interanual en febrer, el nivell més alt per a eixe mes des de 2007, segons l’INE.

A més, s’anticipa una setmana carregada de referències: demà comença la temporada de resultats trimestrals amb Bankinter, els títols dels quals podrien vore’s impulsats després de la revisió a l’alça del seu preu objectiu per part de Citigroup (d’11 a 12,30 euros). També demà Aena repartirà el major dividend de la seua història, de 9,76 euros bruts per acció.

En l’àmbit empresarial, Inmobiliaria Colonial va anunciar una nova joint venture amb Stoneshield Capital per a invertir en actius de ciència i innovació; d’altra banda, Acerinox va nomenar un nou CEO per a la seua filial als EUA i Repsol va rebre 315 milions d’euros per a projectes d’hidrogen verd.

En els mercats de matèries primeres, el Brent pujava un 1,38 % fins als 68,37 dòlars, i l’or corregia des de màxims després de registrar 3.500 dòlars per unça, situant-se hui entorn dels 3.300.

Amb els mercats pendents dels PMI europeus i estatunidencs, les paraules de Trump semblen haver portat una treva tan inesperada com benvinguda. Ara com ara, els inversors respiren alleujats i les borses responen amb pujades contundents, encara que l’escepticisme continua latent davant dels vaivens impredictibles de l’inquilí de la Casa Blanca.

