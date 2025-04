Les cites telefòniques en l’Hospital de la Ribera es disparen un 56 % des de la pandèmia

La pandèmia i el confinament van canviar la manera de comunicar-se. Les trobades presencials, els gestos o les mostres d’afecte van donar pas a les telefonades, els missatges de text o les videotelefonades amb la finalitat de protegir-se i protegir l’entorn enfront de l’expansió del coronavirus. La societat va saber readaptar-se a les circumstàncies del moment.

Els hospitals i centres de salut també es van sumar a les noves tecnologies. Les cites mèdiques per telèfon van començar a créixer a poc a poc. Amb un sol telèfon, el personal sanitari era capaç de posar-se en contacte amb els pacients, i sense necessitat de desplaçar-se, amb la finalitat d’atendre les urgències o els requeriments mèdics.

Les cites telefòniques s’han disparat un 56 % en el Departament de Salut de la Ribera des del 2019, any previ a l’expansió del coronavirus. En 2023, últim any del qual es tenen xifres, es van comptabilitzar un total de 66.096 atencions telefòniques, segons la memòria de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Això representa un total de 181 telefonades al dia. Així, de les 2.168.868 cites totals (en centre, per telèfon, a domicili i per videotelefonada), el 3 % van ser telefòniques.

El personal sanitari només havia atés 9.833 consultes a través del telèfon en 2019, la qual cosa es traduïa en 27 cites al dia. Així, les atencions es van multiplicar per sis en poc més de quatre anys. L’augment no només es va produir en l’àrea de la Ribera, sinó que esta pujada també es va viure en la resta de departaments de la Comunitat Valenciana. Així, en 2023, la xifra es va disparar fins als 7,5 milions, la qual cosa va suposar el 18,96 % d’un total de 39,6 milions de consultes mèdiques. Repartides per jornades ordinàries, en són 28.833 cada dia.

El major increment es va viure durant els anys 2021 i 2022, temps en el qual es van decretar una sèrie de mesures excepcionals per a evitar la propagació del virus. Els pacients van realitzar, en 2021, un total de 713.185 cites telefòniques, el còmput més alt. En altres paraules, el personal va atendre un total de 1.953 telefonades al dia. En este sentit, del total de 2.720.019 cites, el 26,21 % es van dur a terme a través d’un telèfon.

Un any després, en 2022, la xifra va pujar fins a les 480.447 consultes telefòniques, la qual cosa representava 1.316 telefonades al dia. Així, de les 2.293.198 trobades totals, el 21 % van ser a través d’una pantalla.

En consulta

A mesura que les consultes telefòniques han crescut durant els últims anys, i arran de la pandèmia, les cites en consulta han anat baixant a poc a poc, si bé encara representen la pràctica totalitat de les atencions.

En 2023, el Departament de Salut de la Ribera va comptabilitzar 1.761.029 cites presencials, la qual cosa representa un descens del 9,4 % respecte a 2019, quan se’n van registrar 1.943.720. Malgrat això, va ser l’opció preferida en 2023 pels pacients, ja que concentra el 81,18 % del total.

En 2021 (en 2020, les xifres s’arrepleguen íntegrament i no separades per tipus de consulta), es van produir 1.937.116 consultes presencials. Així, de les 2.720.019 registrades en 2021, el 71,21 % van ser en el mateix hospital o centre de salut.

