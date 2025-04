Les tempestes desborden el barranc de l’Horteta a Torrent

Les fortes pluges registrades ahir a la vesprada van desbordar el barranc de l’Horteta a l’altura de Torrent. Tres treballadors que s’havien quedat atrapats en el barranc mentres treballaven dins del llit per a reparar les zones danyades després de la dana van haver de ser rescatats. En un moment donat, i després d’una jornada de precipitacions constants, va baixar una gran quantitat d’aigua de sobte que els va obligar a resguardar-se en els vessants i d’on ja no van poder eixir. De fet, el barranc de l’Horteta tenia maquinària dins i algunes unitats se les va emportar la sobtada crescuda que baixava a tota velocitat.

L’Ajuntament de Torrent va actuar amb rapidesa i en tot just un parell d’hores va culminar el rescat d’estos tres treballadors, que esperaven en el vessant del barranc al fet que baixara el nivell de l’aigua. Finalment van poder eixir pel seu propi peu amb l’ajuda de la Policia Local.

Esta és una de les conseqüències de les tempestes que van avançar en la vesprada d’ahir de nord a sud de la Comunitat Valenciana i van penetrar en la província d’Alacant amb menys intensitat que en el nord de València, a on van deixar llamps i graníssol.

En la resta de la província de València i el sud de Castelló només quedaven ruixats dispersos i febles passades les set de la vesprada, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que havia activat l’avís groc per precipitacions en estes zones. Al llarg de la vesprada es van desenrotllar tempestes per zones de les tres províncies, especialment a València, en les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Ribera Alta i l’Horta Sud.

Durant les primeres hores, amb les tempestes en desenrotllament, es va registrar molta activitat de pluja entre l’Horta Sud, el nord de la Ribera i el sud de l’àrea metropolitana de València, en alguns punts amb graníssol i llamps.

Una tempesta formada en la serra de Chiva es va anar movent cap al sud-est fins a descarregar en zones de la comarca de la Ribera com Alginet o Almussafes, i deixant graníssol a Cheste, Picassent, Real o Montserrat.

En la zona de Cheste, la tempesta va descarregar amb intensitat, acompanyada de molts llamps i graníssol. També es va percebre la força de la pluja en l’aeroport de Manises o en les imatges de la V-31 de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Les tempestes també han deixat fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, acompanyats per graníssol en algunes localitats com Gátova, al Camp de Túria, a on ha caigut amb intensitat durant diversos minuts. A més d’esta comarca, a València també va caure una tempesta acompanyada de llamps cap a les 14 hores.

Pedra gruixuda com el dit

Les tempestes van deixar una espectacular pedregada en la vesprada d’ahir en el terme municipal de Picassent. No era la primera del dia, ja que a primera hora també va haver-hi un episodi de pluja i graníssol, però molt més suau que el que es va viure passades les cinc de la vesprada. La zona més afectada va ser la compresa per les partides del Devadillo i la Soroixa, una zona de camp en l’interior del terme municipal i que es troba entre Picassent i Montserrat.

La pedra caiguda a Picassent, l’últim municipi de l’Horta Sud abans de la Ribera Alta, va deixar boles de graníssol de la grossària d’un dit de la mà i cultius totalment tapats per una capa blanca.

A la Ribera Alta, una tempesta va descarregar pluges torrencials i abundant graníssol sobre els municipis de Real i Montroi. En tot just mitja hora, Real va registrar una precipitació de més de 20 litres per metre quadrat. La tromba va deixar incidències en este municipi, a on va entrar aigua en el centre de salut, i un mantell blanc de pedra va cobrir camps i carrers.

Cap a les 17 hores va començar a descarregar a Real i “en cosa de 15 o 20 minuts, han caigut 25 litres en l’estació meteorològica que tenim ací”, comentava l’alcalde d’este municipi, Gerardo López. En tot el dia només s’havien registrat 2 litres per metre quadrat, i a les 17:51 h la precipitació acumulada ja era de 28,6 l/m², segons dades arreplegades per Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia).

“En algunes cases va entrar l’aigua perquè era impossible que el col·lector poguera engolir-ho tot de colp”, va assenyalar López. En el centre de salut també va entrar l’aigua, ja que esta ha pujat per damunt del nivell de la vorera i era espentada cap a dins pel pas dels cotxes, segons va detallar l’alcalde. La Policia Local va atendre les incidències sorgides i el veïnat va retirar el graníssol, que no era gran (aproximadament com un cigró), però sí molt abundant.

A pocs quilòmetres, a Montroi, la tempesta també va descarregar pluja i graníssol en tot el terme municipal, tant en el nucli urbà com en els camps, davant de la preocupació dels agricultors. “Ha caigut molt de colp i afortunadament en 20 minuts ha parat. Haurà fet mal al camp”, va afirmar l’alcalde de Montroi, Manuel Blanco.

Suscríbete para seguir leyendo