Ontinyent i Xàtiva figuren en el grup de ciutats valencianes més segures

Ontinyent i Xàtiva formen part del grup de les ciutats valencianes més segures si ens atenim a les dades aportades pel Ministeri de l’Interior referents al nombre de delictes que es cometen per cada mil habitants. Des que la xifra es publica, les dos capitals comarcals se situen per davall de les mitjanes autonòmica i provincial. L’última actualització confirma que en la capital de la Vall d’Albaida es van cometre 30 delictes per cada 1.000 habitants en 2024. En el cas xativí, la xifra ascendix fins als 46 casos.

Les dos urbs —Interior només publica les estadístiques de les ciutats amb més de 20.000 habitants— es troben per davall de la mitjana provincial (55 casos) i autonòmica (52). No és la primera vegada que ocorre.

Des dels dos ajuntaments, destaquen que “la col·laboració” entre els diferents cossos policials és un “factor clau”.

Xelo Angulo és la regidora responsable de la Policia Local a Xàtiva. Ahir va atendre Levante-EMV i va explicar que “en l’última junta de seguretat es van tractar estes dades. La col·laboració entre els cossos de seguretat és molt bona i això fa que siguem una ciutat de grandària considerable, una capital comarcal, amb molt bona convivència. A més, la taxa puja per l’estadística referent als delictes informàtics, que cada vegada estan més presents. No són delictes que la gent associe al seu dia a dia”. Consultada per la possible existència de zones més problemàtiques o trams de l’any amb més delictes, Angulo va comentar que la situació és molt variable: “Fa anys es va actuar en el barri del Carme, quan es va identificar un grup de persones que donaven problemes. No crec que hi haja en l’actualitat zones més problemàtiques que unes altres. A vegades, sí que hi ha èpoques amb més casos. L’estiu és un exemple i se sol tractar de persones que estan de pas”. “A més, s’aposta per doblar esforços i coordinar dispositius de seguretat importants en Falles, la Setmana Santa o la Fira, per exemple”, va exposar ahir Angulo.

Drons municipals

El regidor de Policia Local d’Ontinyent, Juan Pablo Úbeda, també va analitzar la situació i va destacar la importància d’una xifra “que no només consolida el lideratge com a ciutat més segura de la província, sinó que millorem les xifres respecte a l’any anterior, quan teníem una taxa de 31,2, xifra que va ser destacada llavors pel subdelegat del Govern, José Rodríguez Jurado”. “Esta evolució amplia també el diferencial respecte a la mitjana provincial i autonòmica”, va remarcar. Úbeda va fer valdre ahir “les mesures impulsades des del consistori per a garantir la seguretat, com, per exemple, l’aposta per la modernització dels equips de vigilància, amb elements com l’ús dels drons municipals, així com l’esforç i la implicació del personal policial, que treballa coordinadament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que són els cossos competents en matèria de seguretat”, va finalitzar.

Suscríbete para seguir leyendo