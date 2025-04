El PP admet el conflicte amb els centres de majors i llança un pla de xoc

El Partit Popular va traure ahir avant, en la Comissió de Benestar, una moció alternativa a la presentada per Compromís mitjançant la qual reconeixia, d’alguna manera, que la gestió dels 51 centres de majors municipals en este mandat no ha sigut del tot afortunada. Paradoxalment, el text alternatiu va obtindre el suport de Vox —ja integrats els quatre regidors a la disciplina de partit—, que, fins a la remodelació de govern del 4 d’abril, havia ostentat la delegació i, per tant, és a qui se li esmena la seua política.

En concret, el text preveu un pla de xoc d’11 mesures per a contindre el malestar que els majors havien manifestat durant els últims mesos en els seus respectius centres, en escrits de denúncia dirigits a l’exregidor José Gosálbez i l’alcaldessa María José Catalá, i en les pàgines de Levante-EMV. La seua protesta tenia tres focus clars: volien el personal de suport que tirava una mà en els seus centres i que va desaparéixer deixant-los amb una càrrega de treball ingent per a directives que organitzen els centres de manera voluntària; criticaven les retallades en cursos exitosos i essencials per a l’envelliment actiu, i demanaven tornar a la fórmula de les inscripcions presencials després que se’ls imposara la tramitació en línia dels cursos. Les tres queixes confluïen en una: no se’ls estava escoltant i exigien participar de les decisions sobre els seus centres.

L’alcaldessa va arribar a reunir-se amb Gosálbez i els majors per a apaivagar els ànims, però amb la citada reestructuració va anar més lluny i li va retirar la competència per a donar-li-la a Marta Torrado, del PP, que ja va ser titular d’esta àrea amb Rita Barberá. Ara, després de la moció de Compromís, el Govern municipal torna a reconéixer la crisi i acorda, entre altres qüestions: prioritzar el manteniment en els centres municipals com més prompte millor, constituir els òrgans de govern del Consell de Persones Majors de la ciutat, contractar 51 treballadors de suport, garantir el compliment de tots els estaments de participació, garantir que les activitats es planifiquen tenint en compte les necessitats i preferències dels majors, facilitar la inscripció a les activitats 2025-2026 augmentant el suport a la inscripció presencial, i impulsar accions per a atendre la soledat no desitjada.

Com s’ha dit, bona part dels punts, si no tots, ja venien inspirats per la moció de Compromís. Al respecte, la regidora Eva Coscollà va lamentar que el Govern rebutjara la seua proposta per a aprovar tot seguit una moció alternativa amb el mateix contingut. “És un gest tan infantil com irresponsable: són incapaços de votar a favor de qualsevol proposta que no porte la seua firma, encara que siga una proposta beneficiosa per a la ciutadania i que ells mateixos compartixen”, va dir la valencianista.

“El Govern municipal reconeix que les coses no s’estaven fent bé, que feia més de vint mesos que no es convocava el Consell de Persones Majors, i que la situació era tan crítica que van haver d’intervindre. Nosaltres hem presentat propostes concretes i constructives, i la resposta ha sigut una maniobra política per a invisibilitzar el nostre treball en favor de les persones majors”, va afegir Coscollà.

En eixe sentit, des de Compromís reclamen més responsabilitat institucional i menys partidisme: “L’única cosa que els preocupa és penjar-se la medalla, encara que això supose frenar iniciatives positives per a les persones majors de València, la qual cosa suposa una falta de respecte cap a la ciutadania”.

“Els mateixos que no van fer, prometen”

Per la seua banda, en les seues últimes declaracions sobre el tema, de fa a penes una setmana, l’exregidor José Gosálbez —actual portaveu de Vox— va defendre la seua gestió. Va dir que els centres de majors tindran personal de suport “precisament gràcies al pla d’ocupació de Vox” anunciat pel seu partit l’11 de març, en la paella de majors. Va assegurar que el “pla de xoc de manteniment” en els centres també el va proposar Vox amb un llistat de reparacions prioritzades “I què va passar?”, preguntava. “Que els servicis centrals tècnics no les van executar. Els mateixos que van frenar, anuncien. Els mateixos que no van fer, prometen”, va afegir.

I concloïa Gosálbez: “Inscripció en paper? De veritat? Una tornada als anys 80. Per cert, contrària als acords en la reunió del saló de la ximenera. El que llavors era accessibilitat, torna a ser paper i boli”, va tancar. El cisma entre socis de govern per la gestió dels 51 centres municipals amb al voltant de 41.000 persones inscrites es va saldar amb l’eixida de la cap de Servicis de Majors, designada a proposta de Vox. Set dies més tard, els socis de Catalá avalen el canvi de rumb.

Suscríbete para seguir leyendo