El València Basket oferix descomptes als seus abonats

El passat 27 de març, el València Basket presentava “la traslladà” —nom amb el qual ha batejat el trasllat al Roig Arena— i la campanya d’abonaments per a la temporada 2025-2026, la primera en la qual tant el primer equip masculí com el femení jugaran en el nou pavelló finançat per Juan Roig.

Ahir, el València Basket va anunciar importants novetats amb les quals el club premiarà els seus actuals abonats. Així, el club bonificarà la fidelitat de l’abonat amb un descompte per al canvi al Roig Arena. Les protestes de les penyes taronja, que van arribar a emetre un comunicat conjunt i que van provocar una reunió entre els representants dels aficionats i el club, han sigut sentides per l’entitat, que, amb estes noves mesures, facilita que els aficionats acompanyen el seu equip en el seu trasllat de “casa”.

Tots els abonats de la temporada 2024-25 tindran la possibilitat de renovar en el Roig Arena amb un 10 % de descompte sobre el preu del seu nou abonament per a la temporada 2025-26, posant en valor la seua condició d’abonat actual de València Basket. Este descompte no tindrà aplicació al Mur Taronja ni en la graderia VIP, i, a més, serà acumulable a qualsevol altre descompte ja existent en l’abonament (descompte per abonament infantil, per abonament juvenil, per pensionista, per PMR o per ser membre d’escola i planter).

Els abonaments pertanyents al Mur Taronja tindran nous percentatges d’assistència requerits per a poder aplicar el descompte del 50 % d’este abonament, al passar del 90 % al 80 % en abonament masculí o abonament femení, i del 80 % al 70 % en abonament combinat.

