CCOO i UGT insten el Consell a convocar el diàleg social mig any després la dana

Els secretaris generals de CCOO-PV, Ana García, i UGT-PV, Tino Calero, han instat la Generalitat a convocar la taula de diàleg social de la Comunitat Valenciana per a fer balanç de la situació mig any després de la dana. “Des del 29 d’octubre, el diàleg social és feble i fa l’efecte que s’ha paralitzat”, han advertit.

Els dos dirigents sindicals consideren que és moment de fer una revisió de la situació dels treballadors i empreses afectades, així com de fer un seguiment i planificar la reconstrucció. A més, veuen necessari abordar “molts altres àmbits” en matèria socioeconòmica, al marge de la dana. Així ho han traslladat en la presentació de les dades de sinistralitat laboral i de les accions amb motiu de l’1 de maig, Dia dels Treballadors, en un any marcat per les conseqüències de la dana que va arrasar la província de València i va provocar 228 morts.

Convocatòria

Des de CCOO-PV, García ha demanat a la Generalitat que torne a convocar les taules de diàleg social que es van convocar en les primeres setmanes posteriors a la catàstrofe, amb l’objectiu d’analitzar la situació dels treballadors immersos en ERTO i saber “quantes empreses es podran recuperar”. Respecte a la gestió de la dana, ha tornat a criticar que va ser “nefasta” per part del Govern valencià i ha exigit acabar amb les postures negacionistes del canvi climàtic, en al·lusió al rebuig de dirigents de la dreta i la ultradreta al Pacte Verd Europeu. “El negacionisme mata i eixes antipolítiques poden fer que el que va succeir el 29 d’octubre es torne a repetir”, ha alertat.

DSC 0035 / Levante-EMV

En la mateixa línia, el recentment elegit secretari general d’UGT-PV ha lamentat que el diàleg social és “feble” des de la dana, ja que “no hi ha hagut una convocatòria com a tal” des de gener, al marge d’una reunió específica per la política aranzelària dels Estats Units. “La reconstrucció no pot obviar el paper del diàleg social”, ha subratllat. Calero ha defés que el diàleg social funcionava amb l’anterior Govern del Botànic, després de la qual cosa l’actual Consell “va manifestar la seua intenció” de mantindre’l, però en la seua opinió no ha sigut així i això “és un error”.

Dret a conéixer

També ha reivindicat “el dret a conéixer què va passar” el 29-O i a exigir responsabilitats polítiques, a més d’impulsar mesures per a reforçar la protecció del territori i per a tornar a posicionar la Comunitat com una destinació atractiva per a les inversions. “Els diners són molt poregosos”, ha assenyalat.

Els representants sindicals han coincidit que temien que l’afectació de dana en el teixit productiu fora superior, encara que han mostrat cautela davant si les empreses immerses en ERTO tindran capacitat de recuperar-se. A escala laboral, han explicat que “alguns treballadors van ser obligats a acudir als seus llocs de treball” el 29-O i que van posar en coneixement de la Inspecció de Treball els incompliments de les empreses en matèria de riscos laborals.

