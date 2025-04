César Tárrega, cada vegada més líder de la defensa

Des que va començar la temporada i més encara des de l’arribada de Carlos Corberán a la banqueta, l’oligarca de la defensa del València CF té nom i cognom: César Tárrega. El central d’Aldaia, que la temporada passada es va doctorar en Segona Divisió comandant l’ascens del Valladolid, es va guanyar la titularitat en el primer equip blanc-i-negre ja en la pretemporada amb Rubén Baraja.

Des de la primera jornada, malgrat el pèssim rendiment de l’equip, va respondre amb bona nota a la confiança del Pipo i, amb el pas dels mesos, el seu nivell creix cada vegada més. En els últims partits s’ha confirmat com el líder de la saga i pràcticament com l’MVP de l’equip en este tram de curs. Contra l’Espanyol va donar una altra exhibició de les seues, que ja comencen a ser rutina.

Nou rebutjos, un tir bloquejat, cinc entrades amb èxit i huit (de deu) duels guanyats van ser les seues xifres d’un altre gran partit que se suma a la seua ja llarga col·lecció de grans actuacions. I és que, en un partit clarament dominat pel València, Tárrega va ser l’encarregat de sufocar les aproximacions d’un Espanyol que va tractar de fer mal en les contres i amb centres a l’àrea. En les pilotes al buit, el jugador del planter va ser el més ràpid per a arribar amb folgança al tall. I en les centrades a l’àrea, va traure a relluir el seu imant per a atraure la pilota i rebutjar-lo lluny de la zona de perill. De fet, la seua gran actuació dimarts passat li va permetre superar la imponent xifra dels 200 rebutjos i confirmar-lo més encara com el rei en eixa estadística esta temporada en Primera Divisió.

A més de la confirmació que es tracta d’un central àmpliament preparat per a competir en Primera Divisió, la temporada de César Tárrega està sent clau per a la seua maduresa en el futbol d’elit. Des de les primeres setmanes de competició, el futbolista de 23 anys ha aprés a amagar cada vegada millor les seues debilitats i a potenciar les seues fortaleses. Amb encara alguns símptomes d’inexperiència lògics, el defensa s’ha convertit en una de les millors notícies individuals de la temporada i ha aconseguit enamorar una afició que, hui dia, no entén el València sense César.

Baixa sensible

La pitjor notícia del partit contra l’Espanyol, a més del repartiment de punts, va ser la targeta groga que va vore César Tárrega en el segon temps i que li impedirà jugar el dissabte 3 de maig a Gran Canària al complir cicle de targetes. Corberán no té més remei que bregar amb la que, ara mateix, és una de les baixes més sensibles que pot tindre. En eixe escenari, Mouctar Diakhaby es vestirà de curt per a substituir Tárrega en l’onze titular i conformar dupla amb Cristhian Mosquera.

El francoguineà no ha participat en cap dels dos últims partits de lliga, però des que va tornar de la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada ha jugat a bon nivell i ha aportat seguretat. En la miraculosa victòria del Bernabéu, va ser un dels herois anotant el gol que va encetar el marcador i oferint una exhibició defensiva compartint saga amb Tárrega i Mosquera. Les xifres de Mouctar des que va tornar a l’equip, de fet, són molt positives, i és que en els huit partits de lliga en els quals ha participat, el València n’ha guanyat sis, n’ha empatat un i n’ha perdut un altre. En la pròxima jornada de lliga, contra Las Palmas, tractarà d’allargar la seua bona ratxa pel bé del València CF.

