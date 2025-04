El Consell rebutja donar a Compromís les gravacions del Centre d’Emergències el 29-O

El Consell ha rebutjat donar a Compromís les gravacions de les càmeres del Centre d’Emergències de l’Eliana el passat 29 d’octubre. Els valencianistes, que han anunciat que presentaran un nou recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per la negativa d’informació, havien sol·licitat una còpia de les imatges de les zones d’accés o eixida del lloc a on es va celebrar la trobada presencial del Cecopi el dia de la tragèdia i a la qual Carlos Mazón va arribar a les 20:28 hores, una versió de la qual Compromís dubta.

“Mazón es nega a facilitar-nos les gravacions de les càmeres del Centre d’Emergències de l’Eliana del dia de la catàstrofe, segurament perquè trauria a la llum alguna nova mentida d’este Govern”, ha assenyalat el síndic de la formació, Joan Baldoví, que va fer esta sol·licitud a través de les Corts i ha anunciat un nou recurs davant del TSJCV, que se suma al que ja s’ha presentat per no facilitar la llista de telefonades del president de la Generalitat els dies 29, 30 i 31 d’octubre.

Segons el reglament de les Corts, “per al millor compliment de les funcions parlamentàries, els diputats tindran la facultat de recaptar les dades, els informes i documents administratius de les administracions públiques de la Generalitat que obren en poder d’estes”. No obstant això, en el seu informe, la Conselleria d’Emergències rebutja donar esta informació, en un document firmat pel conseller Juan Carlos Valderrama, que assegura que no es facilita esta informació perquè “la sol·licitud de documentació no fa referència a dades, informes o documents administratius”.

“Tots còmplices”

Per a Compromís, la resposta del conseller “sí que evidencia una cosa, que hi ha gravacions i que no ens les volen facilitar”. “En este cas, no s’han esborrat les imatges”, ha assenyalat Baldoví, contraposant el que ha ocorregut sobre les cintes dels exteriors del Palau de la Generalitat, i s’ha preguntat “per què no ens les volen facilitar”. “Potser perquè sabríem l’hora exacta de l’arribada de Mazón al Centre d’Emergències i potser no coincidix amb l’hora de la famosa imatge de Mazón entrant al Cecopi”, ha afegit.

Així mateix, ha acusat els responsables del PP de “teixir una teranyina d’ocultació d’informació per la via oficial i transparent de les Corts, perquè saben que podria tindre conseqüències judicials”. “Tots són còmplices de la negligència de Mazón”, ha valorat Baldoví, que ha asseverat que Compromís no es quedarà “de braços plegats i portarem este tema a la justícia, presentarem un recurs al TSJ per a defendre la transparència i per a donar a conéixer tota la veritat del que va passar el 29 d’octubre”. “Els valencians no ens mereixem un govern tan opac, tan negligent i incompetent”, ha sentenciat.

Suscríbete para seguir leyendo