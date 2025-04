Els pescadors temen la desaparició de la tellina i la xirla amb les obres de regeneració de les platges

La presentació del projecte de regeneració de la franja litoral situada al sud del Xúquer, compresa entre el llit del riu i l’estany de Cullera, ha reavivat la preocupació del sector pesquer local. Les actuacions previstes implicaran un important moviment d’arenes en una zona especialment rica en espècies com la tellina i la xirla, mol·luscos que ja es troben en una situació crítica a causa de múltiples factors mediambientals i econòmics.

Els pescadors de Cullera han alçat la veu per a denunciar que no han sigut consultats en cap moment respecte a l’impacte que estes obres puguen tindre sobre la seua activitat, a pesar que la regeneració afectarà directament els bancs de mol·luscos en els quals desenrotllen bona part de la seua faena.

El president de la Confraria de Pescadors de Cullera, Vicente Pérez, ha manifestat el seu malestar per la falta de diàleg per part de les administracions responsables, al mateix temps que espera una resposta “clara i decidida” de l’Ajuntament que evidencie el seu suport a un sector històricament lligat a l’economia i la identitat del municipi.

Fins fa a penes una dècada, Cullera comptava amb prop d’un centenar d’embarcacions dedicades a la pesca de la tellina i la xirla. Hui dia, eixe nombre s’ha reduït “dramàticament” a només 27, i molts pescadors s’han vist obligats a reconvertir-se i capturar altres espècies. Malgrat els esforços realitzats per a regenerar els bancs de tellina i xirla, la recuperació ha sigut molt inferior a l’esperada. “L’amenaça de nous moviments d’arena podria suposar un colp letal per a estes espècies, ja que moltes d’estes quedarien enterrades sota els sediments, cosa que acceleraria la seua desaparició definitiva”, assenyalen els professionals de la pesca.

Situació límit

A més, el sector s’enfronta a una situació límit marcada per la combinació de diversos factors adversos. Les restriccions imposades per la Unió Europea han retallat significativament els dies hàbils per a pescar, la qual cosa, sumat al constant encariment del gasoil i el descens en els preus de venda dels productes pesquers, està portant molts professionals a la vora del col·lapse econòmic.

“El futur de la pesca, no només a Cullera sinó en tota la costa, està seriosament en perill si no es prenen mesures de suport per part de les administracions”, assenyalen fonts autoritzades del sector.

Amenaça de mobilitzacions

Vicente Pérez advertix que, en cas de no rebre prompte respostes i suport institucional, la Confraria de Pescadors no descarta mamprendre mobilitzacions i altres accions de protesta per a defendre els seus drets i visibilitzar una problemàtica que, en cas de persistir, podria posar fi a la pesca tradicional a Cullera.

“Ens sentim abandonats per les administracions”, lamenta Pérez, que recorda que la pesca no només és una activitat econòmica, sinó també un patrimoni cultural i identitari que ha donat vida durant generacions a esta zona del litoral valencià.

L’exigència del sector és clara: que es paralitze qualsevol intervenció que puga posar en perill els ja malparats ecosistemes marins de la zona fins que s’avalue, amb participació dels afectats, el veritable impacte de les obres i es garantisca la supervivència d’una activitat pesquera “que forma part de l’ADN de Cullera”.

