L’eixida del portaveu de Vox amenaça el Govern del PP a Torrent

La sorprenent eixida del primer tinent d’alcaldessa de Vox de Torrent, Guillermo Alonso del Real, al grup de no adscrits podria deixar en minoria el Govern del Partit Popular en la quinta ciutat més poblada de la Comunitat Valenciana. Quasi dos mesos després de la profunda crisi municipal que va viure María José Catalá a València amb l’expulsió i la posterior readmissió del regidor de Vox Juanma Badenas, la història “quasi” es replica calcada en la primera localitat que va governar, ara liderada per la seua companya de formació, la també popular Amparo Folgado, en coalició amb Vox.

Dels 25 regidors de la corporació, en les eleccions municipals de 2023 el PP va obtindre 9 regidors, i la formació ultradretana, 4. Un pacte entre els dos partits de l’ala de la dreta va garantir la majoria absoluta de 13 regidors enfront dels 10 obtinguts pel PSPV, la força més votada, i els 2 de Compromís. Per tant, només un regidor marca la balança entre els dos blocs.

Un equilibri molt difícil

En l’escrit que va presentar ahir al matí en el registre d’entrada de l’ajuntament, Alonso del Real, que també s’ha donat de baixa de militant de Vox, posa les seues responsabilitats com a regidor d’Esports i Cultura a la disposició de l’alcaldessa, encara que afirma que manté el “compromís” per a continuar desenrotllant-les si així ho decidix Folgado. De fet, la pilota està ara en la teulada de la dirigent popular, que haurà de fer autèntics jocs de malabars per a mantindre en el Govern local els tres regidors de Vox que es queden en el grup i el regidor no adscrit. Una possibilitat molt improbable. Cal recordar que, en el cas de València, Badenas va ser expulsat per la formació, però que, a Torrent, Alonso del Real abandona el grup per voluntat pròpia.

El pas d’Alonso del Real al grup de no adscrits ha sorprés alguns companys del seu mateix grup així com regidors del Govern i de l’oposició. Sobre l’escenari polític torrentí planeja, també, l’ombra d’una possible moció de censura. Des de la dana, el PSPV ha presentat dos mocions en localitats justament afectades per esta catàstrofe: Requena i Chiva. Cal recordar que Torrent també ha sigut un municipi molt afectat. Però si difícil és el joc d’equilibris de Folgado, més és el que hauria de fer l’exalcalde Jesús Ros perquè la seua formació recuperara la vara de comandament a Torrent, amb un Compromís absolutament trencat i sense tracte entre els seus regidors i un regidor no adscrit que, hui dia, encara forma part del Govern de Folgado.

Dos desacords amb Madrid

De fet, en un comunicat enviat pel mateix Alonso del Real, afirma el seu desig de mantindre’s en el govern, però “sense subjecció a directrius partidàries”. El regidor reitera que la seua intenció és “continuar contribuint al bon govern del nostre municipi, mantenint una postura oberta i dialogant, sempre en la busca de solucions que afavorisquen a tots els ciutadans, sense importar la seua afiliació política”.

El “desamor” amb la direcció nacional de Vox es va deure sobretot a dos moments. El primer, quan va informar els seus superiors a Madrid sobre aparents “irregularitats” en el procés de contractació de l’assistència tècnica per al departament de premsa de l’Ajuntament. “Em vaig quedar a soles, sense suport. I el partit va guardar silenci”. Les seues discrepàncies amb este contracte, traslladades tant en la mesa com en el ple, van motivar la retirada dels polítics de la mesa de contractació.

El segon, per la negativa nacional de secundar la proposta de creació d’una comissió de control per al seguiment i control del contracte de neteja. “Era una mesura que encaixava amb els principis de fiscalització i eficiència que Vox sempre havia defés, però una vegada més no vaig rebre suport i el partit em va demanar que no la secundara, ja que era un contracte que naixia sota l’ala del nostre soci de govern”, però ell la va secundar.

