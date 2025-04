Sagunt impulsa obres per 4,8 milions a través d’un nou sistema

L’Ajuntament de Sagunt posarà en funcionament un nou sistema dinàmic d’adquisició (SDA) per a la contractació d’obres en edificis, vies públiques i altres inversions fins a un màxim de 4,8 milions d’euros, durant els pròxims quatre anys. Amb la implementació d’este mètode, l’objectiu fonamental és reduir la càrrega burocràtica, agilitzar la gestió i acurtar terminis en els procediments d’esta classe.

Segons requerixen fonts municipals, este sistema és una forma de contractació pública, totalment electrònica i oberta, que permet l’adquisició de béns i servicis d’ús corrent a través d’un llistat de proveïdors homologats.

Possibles treballs

Entre els treballs que es podran desenrotllar d’esta manera hi ha la construcció d’immobles; les obres d’enginyeria; la metal·listeria; la instal·lació de servicis, els acabats, l’emblanquinament o la fusteria en edificis; el lloguer de maquinària; el paisatgisme en zones verdes; la lampisteria; la construcció de canalitzacions d’aigües pluvials; la pavimentació i l’asfaltat; la creació de camins, vies, passos elevats i zones per als vianants; la pintura de superfícies d’aparcament; la instal·lació de barreres viàries; la senyalització de trànsit; la col·locació de bol·lards i equips de seguretat; la fonamentació de voreres i carrers; el muntatge de mobiliari urbà o sistemes d’enllumenat, així com l’excavació, l’esplanació i la neteja de terrenys.

Contractes adjudicats en 2024

Segons l’expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV, la determinació de la quantia d’estos 4,8 milions destinada a l’SDA ve motivada per la suma dels contractes d’obra inferiors a 200.000 euros que l’Ajuntament de Sagunt va adjudicar al llarg de 2024, multiplicant-la pels quatre exercicis en els quals este sistema es mantindrà en funcionament.

Més enllà d’eixe import global, cada una de les actuacions quedarà dividida en sengles categories, la primera per a aquelles intervencions que no superen els 48.400 euros, i la segona per a aquelles en les quals el preu de licitació oscil·le entre eixa quantitat mínima i un màxim de 121.000 euros, encara que algunes referències de l’expedient eleven este màxim fins als 242.000 euros. En qualsevol cas, seran “obres de poca envergadura i senzillesa estructural”.

Valoració d’ofertes

A l’hora d’adjudicar les actuacions, per a la categoria 1 només es tindrà en compte l’oferta econòmica, mentres que per a la segona també es valoraran l’ampliació del termini de garantia, així com el manteniment de les instal·lacions. En el plec de condicions per a la constitució d’este SDA també es detalla que, en les intervencions que s’hagen de desenrotllar en edificis en funcionament, els treballs s’hauran d’executar fora de l’horari laboral de l’Ajuntament, és a dir, entre les 15 i les 21 hores.

Transparència i competitivitat

Façana de l’ajuntament de Sagunt / Daniel Tortajada

Este sistema, segons destaquen des de l’Ajuntament de Sagunt, permetrà “una millor eficiència, transparència i competitivitat en els processos de contractació”.

Suscríbete para seguir leyendo