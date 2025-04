Sanitat fa quasi any i mig que no convoca la borsa de treball

La Conselleria de Sanitat ha publicat el llistat de la borsa d’ocupació que regirà les contractacions en el sector. No obstant això, els sindicats asseguren que la comissió central de la borsa de treball, el lloc a on es plantegen i es debaten canvis en la gestió de la borsa de treball, no es reunix des de gener de 2024, la qual cosa impedix debatre o introduir millores en la gestió de les contractacions.

Els sindicats asseguren que els problemes puntuals que sorgixen en la gestió es resolen en les comissions territorials, que sí que s’estan celebrant cada tres mesos, però que l’absència de convocatòria de la comissió central impedix establir millores. És més, tant Satse com UGT, CCOO i CSIF asseguren que la Conselleria de Sanitat “no ens convoca ni ens té en compte” i que les decisions i canvis s’establixen “a colp de decret”.

Un dels sindicats més crítics amb la falta de convocatòria de la comissió central de la borsa d’ocupació és la CSIF, ja que asseguren que hi ha millores “que necessiten ser debatudes ja”, com “que en els mèrits es tinga en compte la puntuació per dies treballats i no per mesos treballats, que és com consta en l’actualitat”, o que s’incloguen més actualitzacions de la borsa a l’any. I és que Sanitat va posar en marxa el desembre del 2021 un procediment nou perquè les llistes d’ocupació temporal romanguen obertes de manera permanent i aquelles persones que desitgen inscriure’s puguen presentar una sol·licitud telemàtica en qualsevol moment de l’any. No obstant això, una vegada a l’any s’actualitzen i es publiquen. Des de Satse i UGT també són partidaris d’incloure més actualitzacions de la borsa d’ocupació a l’any. “Si la Conselleria no ha convocat encara la comissió central és perquè el personal que ha de fer-ho està desbordat de faena, però saben que han de convocar-la i esperem que siga prompte”, expliquen des d’UGT, una cosa que també defenen des de CCOO.

Per a la CSIF, la demora en la convocatòria no és un tema fútil, ja que entre els canvis que volen plantejar també hi ha “que no es pot passar de manera directa d’una categoria a una altra, perquè en l’actualitat cal esperar 5 anys perquè no et penalitzen… Això és un despropòsit, perquè es penalitza les categories en què no hi ha personal. Esta normativa s’ha quedat obsoleta i necessita canvis de manera urgent”, expliquen.

Entre les qüestions que Csif ha portat ja a la taula en diverses ocasions també figura el personal de salut pública, que actualment té una dependència provincial, respecte a borsa, en moltes de les seues categories i exigim “que siga departamental, igual que els estatutaris, ja que, per tema de conciliació, vida laboral i familiar, és molt complex quan la persona s’apunta a una borsa d’ocupació temporal i la poden cridar des de qualsevol punt de la província. Volem que es faça una selecció molt més tancada a nivell departamental i creiem que és important, perquè el personal de salut pública està abandonat. Els van integrar dins de la Conselleria, però com tenen un règim distint es veuen agreujats i han de ser considerats igual que la resta de personal del sistema sanitari”.

Una selecció “poc transparent”

Una de les qüestions que va generar més controvèrsia en el seu moment va ser el decret per a la selecció del personal temporal per als llocs A1 i A2. Des d’UGT i també des del CSIF lamenten un sistema “poc transparent” amb el qual no estan d’acord. “Este decret de borsa no va ser prou negociat i no era necessari. La realitat és que no es negocia res i els canvis s’adopten per decret llei i això implica que els sindicats es queden sense marge de maniobra i tot passa a tindre debat i gestió política”, expliquen des d’UGT. Des del CSIF, per la seua banda, puntualitzen: “Nosaltres demanem saber la puntuació de cada una de les parts, ja que incloïen una entrevista personal que pot ser molt subjectiva. Però no va haver-hi manera i el sistema és opac”.

Suscríbete para seguir leyendo