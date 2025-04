València dona per acabada la retirada de cotxes i clausura les 25 campes de la dana

L’Ajuntament de València ha donat per conclosa la retirada de prop de 3.500 vehicles de les 25 campes habilitades en les tres pedanies del sud de la ciutat, la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo. El pla de retirada iniciat fa mesos s’ha donat per finalitzat i les 25 campes ja estan clausurades i netejades. La retirada es va accelerar per a evitar riscos mediambientals i de seguretat.

Els servicis municipals van posar en marxa un pla específic per a la retirada progressiva dels vehicles danyats per les inundacions generades per la dana del passat 29 d’octubre. En un primer moment es van anar retirant els vehicles dels diferents carrers de les tres pedanies afectades per a anar apilant-los en diverses campes.

Identificació

La Policia Local de València ha realitzat i coordinat el treball d’identificació, catalogació i trasllat dels vehicles afectats en les campes. Ha sigut un treball molt laboriós, ja que ha hagut d’anar identificant d’un en un cada vehicle, per a després introduir les dades dels vehicles afectats en una pàgina web a on podien accedir els propietaris.

Una part dels automòbils van ser retirats pels mateixos amos, una vegada se’ls va informar de la possibilitat de fer-ho. La resta han sigut portats a desballestadors autoritzats de la Comunitat Valenciana per un dispositiu de grues i camions que va posar en marxa l’Ajuntament a través de mitjans propis.

Campes ja netes en les pedanies de València / Levante-EMV

El regidor responsable de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, ha assegurat que “era una prioritat per a este Govern recuperar l’espai públic i evitar l’acumulació de vehicles en entorns urbans amb la possible degradació mediambiental. Estem treballant amb les empreses de tractament de residus per a assegurar una gestió responsable i ecològica”.

Carbonell ha agraït el treball realitzat per la Policia Local, que des de l’endemà de la dana ha estat treballant per a retirar els prop de 3.500 vehicles afectats en les pedanies de València.

