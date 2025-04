25 d’Abril: demanen esborrar els carrers amb el nom de Felip V en territori valencià

L’associació cívica Juristes Valencianes vol aplicar a Felip V una xicoteta venjança, per tardana i simbòlica que siga: damnatio memoriae. Segons explica el seu president, José Ramón Chirivella, sol·licitaran a diferents ajuntaments valencians el canvi del nom dels carrers, avingudes i places que té el primer borbó “espanyol” en territori autonòmic. És el cas de ciutats com Peníscola, Crevillent, Banyeres o Petrer, que, per diferents motius, guarden la memòria del rei que va acabar amb l’autogovern valencià.

La iniciativa s’emmarca en la commemoració del 25 d’Abril, que enguany no tindrà el solemne i tradicional acte en les Corts Valencianes, cancel·lat per Vox, amb la conformitat del PP, però que es refugiarà en la Diputació de València.

Juristes és una entitat nascuda per a promoure la recuperació de la capacitat normativa de la Generalitat en matèria de dret civil, cosa que es va perdre amb la derrota d’Almansa, la supressió dels Furs i la desaparició de les institucions pròpies, sense poder ser recuperada després del retorn de l’autogovern democràtic. Per a això, es necessita una reforma de la Constitució Espanyola, que està encallada fa anys.

Derogar el Decret de Nova Planta

En eixe mateix context, l’entitat està promovent una iniciativa de menys calat jurídic, però igualment simbòlica: aspira al fet que el Congrés dels Diputats aprove una llei que derogue el Decret de Nova Planta que va abolir les institucions de l’autogovern. Com va contar este diari, Juristes està tractant d’implicar els partits de tots els territoris de l’antiga corona d’Aragó, perquè la reivindicació tinga més força a Madrid. La setmana passada, el seu president, José Ramón Chirivella, va estar en la cambra autonòmica aragonesa. Este dimarts ha fet el mateix en el Parlament de Catalunya. Es va reunir amb diputats del PSC, ERC, PP, Junts i els Comuns. Segons assenyala, PSC, ERC, Junts i els Comuns van mostrar un suport nítid a la proposta.

Chirivella, a la dreta, amb diputats dels Comuns / Levante-EMV

L’objectiu és obtindre el suport a una llei ordinària, d’article únic, “per a la derogació expressa dels decrets d’abolició dels Furs dels regnes de València i Aragó, i dels decrets de nova planta del regne de Mallorca i el principat de Catalunya”.

Llanos Massó, “com Felip V”

L’entitat participarà este divendres en l’acte que se celebrarà en la Diputació de València amb els portaveus dels partits. Allí es llegirà una moció de tots els partits reivindicant eixa supressió simbòlica del decret de 1707. José Ramón Chirivella, president de Juristes, lamenta l’esborrament de l’acte institucional en les Corts Valencianes, propi de Felip V, fa broma. “És un exemple de la degradació de l’autogovern. Una persona que no creu en l’autogovern no pot representar el parlamentarisme valencià”, lamenta sobre la decisió de la presidenta de les Corts, Llanos Massó.

