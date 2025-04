Agricultors d’Oliva assumixen el repte d’adaptar-se al reg amb aigua depurada

Una delegació d’entitats del sector agrícola, al costat de representants de l’Ajuntament d’Oliva, va constatar ahir en una finca experimental de Vila-real que l’ús d’aigua depurada per al reg no perjudica la producció de les plantes. En eixa localitat, la Unió Llauradora està duent a terme les proves amb un terreny dividit en tres parts. En la primera es rega amb aigua de pou; en la segona, amb aigües residuals degudament tractades en una depuradora, i, en la tercera, amb una mescla de les dos. En totes estes, per igual, tarongers i altres varietats creixen i produïxen sense problemes.

La visita a Vila-real, organitzada per l’Ajuntament d’Oliva, té una missió fonamental, que és la de convéncer els regants d’esta localitat sobre la necessitat d’adaptar-se a l’ús d’aigua depurada. Només així la Unió Europea posarà els diners necessaris per a construir la gran depuradora d’aigües residuals que Oliva necessita, i es tracta d’una inversió que ronda els 45 milions d’euros.

La visita d’ahir va resultar altament positiva, segons van assenyalar a este periòdic el delegat de la Unió Llauradora a Oliva, Vicent Sabater, i el regidor d’Agricultura, Enrique Parra.

Sobre el terreny, experts en gestió d’aigua, i especialment en l’ús de cabals depurats, van explicar les proves que s’estan realitzant i van traslladar a la delegació olivera que esta fórmula no només és futur, sinó que ja funciona en el present, com ocorre en extenses plantacions de Múrcia, una regió afectada greument per un procés de desertificació i, al seu torn, amb un enorme potencial de producció agrícola.

“Ací hem pogut vore que la tecnologia ja existix”, assenyala Vicent Sabater, que afig que el que falta és “la conscienciació” que l’ús d’aigua depurada no només no perjudica, sinó que serà necessària en un futur gens llunyà. Basta dir que, l’estiu passat, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va estar a punt de tancar l’aixeta als canals del Serpis des del pantà de Beniarrés, en la que s’ha constatat que va ser la sequera més intensa en 50 anys, una situació que, segons assenyalen els climatòlegs, s’accentuarà a mesura que passe el temps a causa del canvi climàtic.

El regidor Enrique Parra, per la seua banda, va assenyalar la importància “didàctica” de la visita d’ahir i va anunciar que representants de la Federació de Regants de la Comunitat Valenciana estaran a Oliva per a aclarir els dubtes que tinguen els agricultors.

Simbiosi per al bé comú

Si tot ix com s’ha planificat, el resultat de totes estes actuacions serà la constitució d’una comunitat de reg a Oliva capaç de gestionar l’aigua de la futura depuradora local, que aportaria fins a 4,5 hectòmetres cúbics anuals, un cabal que, a més de ser permanent, estaria garantit, perquè, com resulta obvi, la primera destinació de l’aigua serà el consum a la població.

Este projecte també constituïx una “simbiosi” col·laborativa. D’una banda, els regants ixen guanyant garantint-se l’aigua futura que necessiten, i, d’altra banda, tota la societat es beneficia d’una inversió de 45 milions per a construir la que seria una de les depuradores més modernes de tota la Comunitat Valenciana.

