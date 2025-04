Godelleta registra més de 180 vivendes afectades per la dana

La riuada provocada per la dana del passat 29 d’octubre va deixar nombrosos desperfectes en vivendes així com en infraestructures i zones agrícoles de Godelleta. En matèria de residències, els tècnics coordinats per l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), que treballa en coordinació amb els tècnics municipals, han comptabilitzat 182 expedients de cases afectades en els seus registres.

Així mateix, s’han concedit, per part de la Generalitat, les ajudes al lloguer a 11 famílies, les vivendes de les quals no són habitables i compten amb esta ajuda de fins a 800 euros al mes per a finançar la seua nova vivenda. Són les dades que es van exposar en la reunió mantinguda este dijous entre l’alcaldessa Amparo Pardo i la vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, que van tractar els avanços en matèria social i residencial, després dels efectes de la dana.

Reunió entre l’alcaldessa de Godelleta i la vicepresidenta Camarero / GVA

Durant la visita, la vicepresidenta ha estat en el punt de repartiment d’aliments i productes d’higiene i neteja que subministra la Generalitat Valenciana des de l’inici de la riuada i que seguix actiu a Godelleta i ha comprovat la situació de les vivendes situades en les zones pròximes al barranc del Juncar, que han sigut les més afectades.

En matèria de vivenda, Camarero va recordar tant els expedients per l’afecció a vivenda com les ajudes per a reallotjaments, que afecten 11 famílies. Esta iniciativa, gestionada per la Vicepresidència i Conselleria de Servicis Socials i Vivenda, forma part d’un paquet global dotat amb 50 milions d’euros, dirigit a facilitar el lloguer a famílies les vivendes de les quals van resultar inhabitables després de la dana.

Reallotjament

La Conselleria també ha gestionat el reallotjament d’una dona amb els seus dos fills menors en una vivenda pública. “És fonamental garantir l’accés a una vivenda digna, i, des de la Conselleria, treballem per a donar resposta a les necessitats dels veïns de Godelleta que més ens necessiten”, ha afirmat la vicepresidenta, que ha explicat que s’estan analitzant fórmules perquè esta localitat també puga tindre accés al Pla Viu dana, que preveu la construcció de vivenda industrialitzada en els municipis afectats.

Més de 840 expedients

Camarero, que també es va reunir amb part de l’equip de govern local, va analitzar amb l’alcaldessa l’estat de les ajudes, la tramitació de les quals ha involucrat 844 expedients en el municipi, que han beneficiat especialment famílies i empreses locals.

“La Generalitat ha pagat el 87 % de les ajudes sol·licitades pels ciutadans de Godelleta, a on s’ha concedit ja un total de 3,68 milions d’euros en ajudes directes de totes les que ha posat en marxa la Generalitat, dels quals 2,29 milions d’euros han anat dirigits directament a les famílies, que són els que requerixen més suport per a recuperar la normalitat després de l’emergència”, ha assenyalat la consellera.

Subvencions per a quatre entitats

D’altra banda, la Conselleria ha concedit subvencions a quatre entitats socials per un import superior als 212.000 euros, “la qual cosa reflectix la nostra prioritat per mantindre el teixit social actiu i protegit”, ha subratllat Camarero.

