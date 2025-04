L’Ibex 35 es revalora un 1 % pendent de Mapfre (+6,1 %) i Indra (-3,7 %)

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este divendres, l’última de la setmana, amb una pujada del 0,98 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.308,4 punts cap a les 9:06 hores, en una jornada en la qual els inversors estaran pendents de Mapfre, que, després de publicar els seus comptes del primer trimestre de l’any, es disparava més d’un 6 %.

En concret, Mapfre va obtindre un benefici net de 276 milions d’euros entre gener i març d’enguany, un 27,6 % més que en el mateix període de 2024.

També sota el paraigua empresarial espanyol, Indra ha contractat els servicis de la consultora KPMG per a estudiar una possible fusió amb Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

A més, el Consell d’Administració de Puig votarà en la seua junta general ordinària d’accionistes, prevista per al pròxim 28 de maig, en primera convocatòria, un dividend de 0,3768 euros bruts per acció, que l’empresa espanyola de moda, perfums i cosmètica farà efectiu a partir del 12 de juny.

En el pla internacional, el Govern de la Xina ha negat que hi haja converses en marxa amb els Estats Units sobre la seua disputa aranzelària i ha dit que es tracta d’“informacions falses”, després que el president estatunidenc, Donald Trump, afirmara dimecres que hi ha contactes “diaris” entre els dos països.

D’altra banda, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assenyalat que creu que la Unió Europea “no” està “en una línia roja” respecte als aranzels imposats per l’Administració Trump, i ha assegurat que “hi ha una voluntat d’arribar a un acord” per les dos parts.

En els primers compassos d’esta sessió, les majors pujades dins de l’Ibex 35 les marcaven Mapfre (+6,14 %), Ferrovial (+3,16 %), IAG (+1,89 %) i Unicaja Banco (+1,87 %), mentres que els “fanalets rojos” eren Indra (-3,7 %), Cellnex (-0,11 %) i Redeia (-0,05 %).

Les principals borses europees també obrien en verd, amb alces del 0,82 % per a París, del 0,67 % per a Milà, del 0,51 % per a Frankfurt i del 0,19 % per a Londres.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, pujava un 0,42 %, fins als 66,83 dòlars, al mateix temps que el de Texas se situava en 63,13 dòlars, un 0,54 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar avançava fins als 1,1352 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute l’interés exigit al bo espanyol a 10 anys escalava fins al 3,101 %.

Suscríbete para seguir leyendo