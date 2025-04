L’oposició i l’exlíder de Vox exigixen a l’alcaldessa del PP canvis en el Govern

La sorprenent marxa de l’exlíder de Vox, Guillermo Alonso del Real, del partit al grup de no adscrits a Torrent ha remogut les aigües en tots els partits polítics de l’ajuntament de la capital de l’Horta Sud. També les ha agitades en l’executiu mateix i la pregunta sobrevola despatxos d’uns i d’altres. I ara, què?

Mentres el Grup Municipal Vox espera directrius de la direcció nacional del partit per a saber què exigir als seus socis populars de govern i Alonso del Real assegura que el seu compromís es manté “intacte” i que la seua intenció és continuar en la corporació municipal, l’oposició de PSPV i Compromís llança dards a l’executiu del PP i critica la situació “inestable” “i feble” del Govern que lidera Amparo Folgado.

Les reaccions continuen i els partits progressistes demanen a Folgado que “moga fitxa” o almenys “diga a la ciutadania en quina situació està el Govern ara”. Són paraules del portaveu socialista a Torrent, Andrés Campos, que opina que esta eixida sorprenent és “una mostra més” que l’equip gestor popular és “inestable”. “En menys d’un any ha perdut el seu portaveu del PP, José Maroto, i, ara, el primer tinent d’alcalde de Vox”, insistix l’edil, que assenyala que, en este moment, “Torrent necessita tot el contrari: estabilitat, unitat i cooperació per a reconstruir-nos després de la dana”. Campos assenyala que qui ha de manifestar-se ara és l’alcaldessa, Amparo Folgado. Sobre quin escenari se li obri ara als socialistes, Campos insistix que “no és el PSPV qui ha de parlar, sinó ella i el seu equip. Almenys dir-li a la ciutadania en quina situació està el Govern local ara”.

De la mateixa forma opina Xavier Martí, portaveu de la coalició Compromís-Podem-Esquerra Unida. El valencianista creu que “la pilota està en la teulada de l’alcaldessa, que és qui ha de decidir com reestructurar el seu govern i calcular els seus equilibris amb Vox i Alonso del Real, que no serà gens fàcil”. Per a Martí, l’executiu popular és “poc fiable i està molt tocat” i viu des de fa mesos una “inestabilitat dilatada”.

“No estem en eixa fase”

Qüestionat sobre la possibilitat que els socialistes presenten una futura moció de censura amb Compromís i el suport del regidor no adscrit, Andrés Campos assenyala que, encara que sempre han tingut i tenen “molt bona sintonia amb Compromís”, no estan en la fase de plantejar estes opcions ni de posar-les, ara, damunt de la taula. “Ara només estem preocupats per l’estabilitat de Torrent i ara mateix el Govern local ha perdut tota la confiança”. Martí, per la seua banda, creu que “seria bo que hi haguera un canvi” i s’obri a escoltar propostes dels socialistes, encara que insistix que ells no tenen capacitat de presentar cap moció, cosa que, de moment, sembla pausat a l’espera de canvis en el Govern.

Per la seua banda, el protagonista d’esta història, Guillermo Alonso del Real, assegurava ahir a este diari que de moment no deixarà l’acta de regidor com li plantejava el seu ja expartit. “Crec que no seria ètic, perquè els meus principis i idees continuen intactes i tinc compromisos per complir amb la ciutadania”, explicava. Així mateix, revelava que, el dia que va anunciar que deixava Vox, es va reunir amb l’alcaldessa i sòcia de govern, Amparo Folgado (PP), a qui li va traslladar la seua decisió. “Em vaig posar a la seua disposició perquè ella fera el que considerara millor per a Torrent. Siga mantindre’m dins o traure’m de l’executiu i passar a formar part del ple sense àrees de responsabilitat delegades”.

Així les coses, amb PSPV i Compromís demanant al Govern popular que prenga decisions d’acord amb la nova situació i l’exregidor de Vox posant-se a la disposició de l’alcaldessa perquè faça “el que siga millor per a Torrent”, queda saber què farà l’executiu popular i com es mantindran els equilibris dins del Govern de coalició conservador en esta nova etapa.

Suscríbete para seguir leyendo