Mig centenar d’obres del Museu del Prado desembarquen en Vivers

És un museu nacional i de titularitat pública, per la qual cosa una part d’El Prado és de tota la ciutadania. En virtut d’eixa premissa, la pinacoteca ha portat a València la seua exposició “El Prado en els carrers”, que, finalment, arriba a la capital amb mig centenar de reproduccions de les obres més icòniques del patrimoni nacional. De Sorolla a Ribera, passant per Goya, Zurbarán, El Greco o Velázquez, estes peces referencials de l’art nacional ja poden visitar-se en el passeig Paco Domingo fins al 24 de maig.

Una “combinació explosiva”, en paraules dels organitzadors, que fan combregar l’art amb la literatura, ja que coincidix esta exposició amb la 60a edició de la Fira del Llibre. Per això, este matí, fins i tot sense la inauguració oficial, un rastre de persones ja tafanejaven les obres a grandària real disposades en fila pels Jardins del Real. Com ha afirmat el director del Museu del Prado, el valencià Miguel Falomir, la mostra és un clar exemple “d’una idea senzilla amb un resultat genial”: descentralitzar els grans fons artístics del patrimoni nacional i que facen la volta al món, una acció que es va proposar per a celebrar el bicentenari del museu en 2019 i que encara continua implantant-se en diferents ciutats.

L’exposició “El Prado en els carrers” arriba als Jardins de Vivers de València amb més de 50 obres / Germán Caballero

De fet, ha recordat que València acull esta mostra com també es gaudix a Sèrbia i a l’Uruguai en estos moments. “La idea es basa en l’acció primigènia per la qual es van portar obres d’art a entorns rurals, encara que llavors eren còpies més rudimentàries i ara són reproduccions digitals amb una qualitat altíssima”, ha assenyalat Falomir. Com a part d’esta exposició, El Prado ha donat un ampli catàleg en format de llibres sobre els grans artistes que componen l’exposició perquè siguen repartits per les biblioteques valencianes per a la seua consulta.

Un lloc amb simbolisme

En esta mateixa línia, el president de la Fundació Iberdrola, patrocinador d’esta activitat, Jaime Alfonsín, ha destacat que no és fútil l’elecció d’este enclavament per a organitzar l’exposició, ja que “la bellesa d’estos jardins tenen un gran simbolisme per a l’exposició, i contribuïx a sentir l’emoció d’admirar estes obres”.

L’excap de la Casa Reial també ha destacat que es busca localitzar sempre la mostra en espais exteriors, a on es fomente “la trobada de la ciutadania” i que puguen actuar i relacionar-se amb les obres amb llibertat, fins i tot tocant-les. “És l’oportunitat perfecta de recórrer totes les escoles artístiques d’El Prado i conéixer la història d’Espanya i Europa a través de l’art”, ha conclòs.

Pilar Tébar, María José Ferrer, Jaime Alfonsín, Miguel Falomir i José Luis Moreno, al costat de l’obra de Sorolla / Germán Caballero

València és la sèptima ciutat de la Comunitat Valenciana que rep esta exposició, després d’haver passat per altres localitats des de 2019. A la inauguració ha assistit també la secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar; així com la regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de València, María José Ferrer San Segundo, i el de Cultura, José Luis Moreno; a més del president del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano; la directora de l’IVAM, Blanca de la Torre, i Fani Blanch, directora de l’ISEACV.

Suscríbete para seguir leyendo