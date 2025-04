La neteja de garatges i la reparació de carreteres per la dana es dispara en quasi 50 milions

L’impacte econòmic de la dana del 29 d’octubre continua creixent, i la Diputació de València està veient disparar-se la factura. S’explica gràficament en el cost de la neteja dels garatges, una de les competències impròpies que va haver d’assumir la corporació provincial enmig del caos de fang. El que inicialment seria un gasto d’uns set milions d’euros s’ha acabat situant en un contracte de 21,8 milions.

Cal recordar que l’equip de govern de PP i Ens Uneix, després del catastròfic episodi de fa sis mesos, va aprovar un contracte per a extraure els llots, vehicles i residus, i netejar i desinfectar els garatges d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví i el barri de la Torre de València. L’acord, amb diverses empreses, s’estipulava en poc menys de 7 milions d’euros. El cost final s’ha triplicat, segons l’informe del gasto definitiu dels treballs. En el ple de la setmana passada, es va aprovar una modificació pressupostària de 14,4 milions per a activar este crèdit i pagar a les empreses.

A què es deu l’increment? Les fonts consultades assenyalen a l’augment de preus pels servicis que ja va fixar la Generalitat pels treballs d’emergència. El lloguer d’una màquina d’extracció (xucladores) va passar de 150 euros a 300 l’hora, per posar un exemple. La qüestió és que s’ha disparat el nombre d’hores necessàries per a buidar els garatges, ja que les empreses contractades per la corporació van assumir les instal·lacions de més dificultat, com els subterranis de dos plantes, a on no entraven altres cossos de seguretat com l’UME o els bombers. La Diputació, així i tot, també va contractar una consultora per a vigilar l’avanç dels treballs certificats.

Reclamació a les asseguradores

De moment, la Diputació ha assumit el cost amb càrrec als seus pressupostos (té un important romanent de l’exercici passat), però els seus servicis jurídics estudien reclamar al Consorci de Compensació d’Assegurances. La Diputació ja es va cobrir l’esquena en este sentit demanant a les comunitats de propietaris la cessió dels drets per a reclamar davant de les asseguradores. Amb tot, també estan en converses amb el Govern per a tractar de rebre almenys el 50 % d’este import.

D’altra banda, l’altre gran gasto que ha assumit la Diputació de València per esta dana es referix a les carreteres, ja que la riuada va tindre un impacte sever en l’àmplia xarxa de vies secundàries de la corporació. També en els ponts. En este sentit, el càlcul inicial parlava d’uns 54 milions d’euros. Eixa és, precisament, la quantitat que es va sol·licitar com a compensació al Govern d’Espanya, que va acabar per costejar el 100 % de la reconstrucció de les infraestructures locals danyades, un pla de més de 1.700 milions.

En este punt, les estimacions inicials també es van vore desbordades. L’estudi general ja realitzat pels tècnics eleva el càlcul en trenta milions: de 54 a quasi 84 milions. Els estudis inicials estaven realitzats sobre el coneixement orogràfic que existia, previ a la dana. La virulència d’aquell episodi ha canviat la fesomia del territori. Se cita el cas d’un llit, al seu pas per Turís, a on ha augmentat per quatre la distància de riba a riba, la qual cosa ha obligat a replantejar projectes.

