Un expert en ciberseguretat sobre l’apagada: “Encara no es pot descartar res”

L’apagada elèctrica que fins a la matinada d’este dimarts ha afectat principalment Espanya i Portugal està encara en investigació. Tant és així que, actualment, encara no és possible saber el motiu darrere de l’incident. O, cosa que és el mateix, és “molt prompte” per a aventurar una possible causa. És la línia que ha assenyalat este matí a este diari l’expert en ciberseguretat i CEO de la firma valenciana referent en este sector, S2 Grupo, José Rosell, que ha assenyalat que el que ha succeït suposa “un escenari massa complex en el qual no es pot descartar res”, però en el qual tampoc es pot afirmar que haja sigut per causes com un ciberatac.

“Investigant-ho tot”

En concret, el dirigent —seguint la visió que va transmetre en les seues compareixences, ahir, el president del Govern, Pedro Sánchez— destaca que “s’està investigant tot” i que “no hi ha res clar”. Després d’haver recuperat el subministrament —un punt “important” i primordial segons l’expert—, “tinc constància que s’està analitzant tota la informació que hi ha”, ha remarcat Rosell, que, a preguntes sobre quan podria conéixer-se el motiu darrere de l’apagada energètica, també ha remarcat que l’“experiència és nul·la” amb estos incidents a Espanya i, per això, “no se sap quant es tardarà” a saber amb exactitud què va succeir. “Tardarem encara a saber-ho, perquè este ha sigut un incident supercomplex”, afig l’expert.

I és que, des que se’n va anar la llum a les 12:32 hores d’este dilluns, poques han sigut les informacions oficials que s’han conegut al respecte. Una de les primeres la va explicar el director d’Operacions de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, que va destacar que l’apagada es va produir després d’una “oscil·lació molt forta del flux de potència de xarxes”. El motiu darrere d’això, segons va afegir, tenia un origen “desconegut”.

“Desaparició sobtada”

Hores després, el mateix Sánchez revelava, després d’una reunió del Consell de Seguretat Nacional, que el tall elèctric s’havia donat després d’una “desaparició sobtada” de quinze gigavats de la xarxa —equivalent al 60 % de la demanda a Espanya— a les 12:33 hores. Un incident que, va deixar clar, “no havia ocorregut mai”.

