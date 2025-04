Guadassuar planteja traslladar l’ajuntament després dels danys de la riuada

Guadassuar estudia traslladar l’ajuntament a una altra zona de la localitat després de detectar problemes en la fonamentació d’edifici ocasionats per les filtracions d’aigua durant la tràgica dana del passat 29 d’octubre.

Els tècnics van clausurar a mitjan novembre, com ja va informar este diari, el consistori després de caure’s un revoltó que va trencar el fals sostre i, al seu torn, va acabar caient. Els experts van detectar que s’havia produït un assentament per les filtracions d’aigua. En este sentit, l’arquitecte municipal explicava a Levante-EMV que s’havien trencat els revoltons que s’apliquen entre les bigues per a suportar la capa de formigó i, per tant, s’ha produït un desplaçament d’un dels pilars.

Els treballadors es troben reubicats en la primera planta del consistori amb la finalitat de garantir la seua seguretat. Encara que estos despreniments, com va indicar l’arquitecte, “no suposen un risc per a l’edifici”, l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, ha indicat que el consistori estudia traslladar l’edifici a una altra zona de la ciutat després de valorar el cost dels danys. “Estem valorant si reformar-lo o reubicar-lo pels problemes de fonamentació, ja que els costos serien similars”, explica l’alcalde, que busca vies de finançament per a poder assumir la diferència de diners. L’alternativa, segons ell mateix ha indicat, seria traslladar-lo prop de la caserna policial. “Tenim espai i els tècnics ens han dit que es poden aplicar els diners atorgats pel Govern d’Espanya per a escometre este canvi”, afirma l’alcalde.

Esta no és l’única obra que ha d’escometre’s en la localitat després del pas de la dana. El consistori xifra en 28 els projectes que han d’executar-se, treballs de recuperació i rehabilitació. Entre estos hi ha la caserna de la Policia Local, el centre de dia o la llar dels jubilats. En este sentit, el Govern d’Espanya ha atorgat a este municipi prop de sis milions per a reparar, restituir o reconstruir les infraestructures, els equipaments, les instal·lacions i els servicis de titularitat municipal i de la xarxa viària de titularitat provincial que van ser danyats per la dana. En les últimes setmanes, l’executiu nacional ja va anunciar que, entre els primers projectes, s’han aprovat les obres en el trinquet, que tindran un cost de 50.912 euros.

En el procés de reconstrucció, i com també va anunciar Algemesí, Guadassuar reubicarà alguns espais en zones més elevades per a previndre danys similars en el mobiliari i els edificis municipals si es produïra una catàstrofe similar. “Ho estem plantejant tot en altura”, explica l’alcalde. En les seues paraules, “els vestuaris, els servicis, les bombes o els quadros elèctrics que estava en zones baixes, els pujarem a zones més altes”.

Oficina específica

L’alcalde és conscient de la gran quantitat d’obres i memòries que han d’elaborar-se durant estos mesos per a recuperar la imatge prèvia al 29 d’octubre. A més, els treballadors municipals també han d’ajudar els veïns i les veïnes en la tramitació de les ajudes procedents de diferents administracions. Per això, el consistori ha llogat un espai prop de l’ajuntament durant un any per a abordar únicament els tràmits derivats de la dana.

