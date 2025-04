L’Ajuntament de València concedix llicència per a fer un hotel de 5 estreles en el Palau dels Centelles

L’Ajuntament de València ha concedit llicència per a convertir el Palau dels Centelles, situat en el carrer Cavallers i d’estil gòtic valencià, en un hotel de cinc estreles amb 46 habitacions. Les obres autoritzades no suposaran un augment de l’edificabilitat. Més aïna al contrari, hi haurà una lleugera reducció per l’obligació d’eliminar elements impropis de la construcció. Així mateix, s’obliga a recuperar parcialment les característiques del pati posterior.

El Palau dels Centelles, també conegut com a Palau dels Comtes d’Oliva, està compost per dos edificis annexos, un situat en el número 33 del carrer Cavallers, amb protecció integral per la seua catalogació com a casa senyorial o palau; i un segon immoble situat en el carrer Álvarez, número 4, amb catalogació de casa veïnal i protecció parcial.

Edifici històric

El palau va ser construït al voltant de l’any 1449 (segle XV) i és d’estil gòtic valencià. Els seus primers propietaris van ser la família Centelles, molt poderosa en aquella època i popularment coneguda pel seu enfrontament amb la família Vilaragut, enfrontament que va obligar Sant Vicent Ferrer a mediar.

Des de llavors, han sigut moltes les obres que s’han fet en el palau, l’última a finals del segle XIX; i moltes també les famílies nobles que l’han gaudit fins a arribar als propietaris actuals, els comtes de Daya-Nueva i Villamar. Per les seues dependències han passat personatges com Germana de Foix, casada llavors amb el duc de Calàbria, o l’infant Alfons de Borbó i Battenberg, fill del rei Alfons XIII. I més recentment van passar per este palau el príncep Joan Carles i el seu germà Alfons, i Joan de Borbó.

Ara, hotel de luxe

La seua vida com a palau senyorial, però, sembla haver arribat a la fi i es convertirà en un luxós hotel de cinc estreles amb 46 habitacions dobles i una suite. Així almenys ho ha autoritzat l’Ajuntament de València al concedir la llicència per a la reforma integral de l’edifici. En concret, s’autoritza l’eliminació de volums impropis, el reforçament de les estructures, l’obertura de forjats per a la instal·lació d’ascensors i escales, rehabilitació de la coberta, restauració de la façana i fusteries exteriors, una nova distribució de l’interior d’acord amb els nous usos, i nous revestiments mantenint aquells paviments, sostres i motlures amb valor patrimonial. De fet, abans de concedir esta llicència han hagut de dur-se a terme els corresponents sondatges arqueològics per a identificar paviments històrics ocults.

Les obres hauran d’iniciar-se en el termini de sis mesos i finalitzar-se en el termini de dos anys.

La rehabilitació del Palau dels Centelles o dels Comtes d’Oliva s’emmarca dins de la tendència general a la conversió d’edificis històrics de la ciutat de València en establiments hotelers. Els palaus d’Exarchs, en la plaça Ciutat de Bruges, en són un altre exemple. No obstant això, no es tracta d’una tasca fàcil ni ràpida, per l’elevada protecció d’estos edificis. Per a les llicències d’estos últims s’ha tardat huit anys, i la mercantil Hotel Palacio Centelles, S. L. es va constituir en fa ja sis.

Suscríbete para seguir leyendo