Mazón sol·licita l’emergència nacional

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha fet, en la matinada d’este dimarts, un balanç de la situació que s’ha registrat a la Comunitat Valenciana per l’apagada del subministrament elèctric, que ja s’ha reposat en un 62 % en la província de Castelló, en un 48 % a València i en el 69 % a Alacant, segons dades de les 23:00 hores.

Així ho ha indicat en una compareixença retransmesa per les seues xarxes socials en la qual ha assenyalat que la Generalitat ha demanat l’emergència nacional per a la “millor comunicació” de les comunitats autònomes, atés que es tracta d’una situació que afecta a totes.

Mazón ha subratllat que ha estat en contacte “permanent” amb Emergències des de mitjan matí, des que s’ha produït la “gran caiguda massiva de llum” a tot Espanya, i ha detallat els passos seguits pel seu govern: a les 13:43 h, el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, des del Centre de Coordinació de l’Eliana, va decretar el nivell 0 d’emergència; a les 13:53, el nivell 1, i a les 15:06, el 2.

La primera reunió de la Cecopi ha sigut convocada a les 15:15 h, i quinze minuts després s’ha convocat el gabinet de crisi en el Palau de la Generalitat, amb presència de la vicepresidenta, Susana Camarero; el vicepresident Gan Pampols, i els consellers de Sanitat, d’Hisenda, d’Infraestructures i Medi Ambient, i ha subratllat que han estat en contacte amb tot el Consell.

Per la seua banda, ha explicat que ha reclamat al ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el “màxim reforç” de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a la Comunitat Valenciana “davant de qualsevol desorde o qualsevol pillatge o incident d’orde públic que poguera ocórrer”.

De la mateixa manera, també per escrit, el conseller Valderrama li ho ha sol·licitat a la delegada del Govern i s’han dirigit als ajuntaments perquè les policies locals estiguen “reforçades al màxim”, cosa que també han fet amb la Policia Autonòmica.

A les 22:30 hores, a proposta del conseller d’Emergències, s’ha reunit el Ple del Consell “per a facilitar l’emergència d’interés nacional” per “la situació que afecta totes les comunitats autònomes espanyoles, per a afavorir la millor comunicació entre totes elles”.

Segons el parer de Mazón, “davant de la falta d’informació i garanties del manteniment del subministrament elèctric en les pròximes hores, que va i ve, és necessària la màxima coordinació a escala nacional”, i ha afegit que la caiguda generalitzada de les operadores de comunicacions en tot el territori nacional “també aconsellava i aconsella esta sol·licitud de màxima coordinació a escala nacional en estos moments”.

En esta línia, ha fet un repàs a altres recomanacions realitzades amb vista al dimarts, com la dirigida a tots els ajuntaments competents d’obrir els centres docents, però sense activitat lectiva, per a afavorir la conciliació.

Quant a les estacions de tren, hi ha 600 persones entre Torreblanca i Orpesa en un restaurant, que han sigut evacuades d’un tren entre estes dos localitats. I es mantenen obertes les estacions de Joaquín Sorolla, amb 150 persones; la d’Alacant, amb unes 200, i la de València Nord, amb aproximadament unes 100 persones, a les quals se’ls ha facilitat mantes i avituallament, ja que no han pogut eixir cap als seus llocs d’origen.

Ascensors

El president ha xifrat en 524 les actuacions en ascensors en el conjunt de la Comunitat Valenciana i l’assistència a 150 persones amb mobilitat reduïda. En matèria sanitària, les urgències funcionen amb normalitat en estos moments i els centres sanitaris obriran demà amb normalitat excepte recaigudes elèctriques o informàtiques. L’atenció domiciliària està funcionant amb normalitat.

Les úniques incidències trobades se circumscriuen a l’atenció als pacients que requerixen oxigen en teràpia domiciliària. Respecte als servicis socials, totes les residències i centres socials de discapacitat, de menors i de majors compten amb llum o amb generadors i s’han traslladat estos elements a aquells a on no hi havia llum.

La previsió és que els centres de dia òbriguen este dimarts al matí i puguen prestar el seu servici als usuaris. En matèria d’infraestructures, els transports per carretera, els autobusos dependents de la Generalitat Valenciana, funcionaran correctament este dimarts, excepte alguna incidència puntual.

No obstant això, respecte al metro, el tramvia de València o el TRAM d’Alacant, no es pot garantir el seu funcionament fins que no es restablisca la totalitat del subministrament, ha indicat Mazón, que ha demanat als ciutadans que continuen atents a les recomanacions oficials amb els canals oficials.

