Protesta de les víctimes de la dana a les portes del congrés del PP europeu

Amb pancartes, xiulets, un camió amb panells demanant la dimissió de Mazón en diversos idiomes i crits de “còmplices”, “fora, fora”, “incompetents” o expressions en anglés com “You have a killer president” (‘Teniu un president assassí’). Així han rebut una vintena de familiars de víctimes de la dana als representants del Partit Popular Europeu que acudixen este matí a la jornada inaugural del congrés de la formació en Fira València.

En un principi, estava previst que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, fera la salutació en la sessió inaugural exercint d’amfitrió. No obstant això, la situació provocada per l’apagada ha fet canviar els plans i no està confirmat si finalment el cap del Consell acudirà a Fira València. Malgrat això, la concentració de les víctimes no s’ha cancel·lat i mantenen la seua protesta, amb crits davant de l’arribada de cada membre del PPE.

“Els nostres familiars han mort per la vostra incompetència”, es pot llegir en la pancarta apostada en la vorera de davant de l’entrada del recinte firal, al qual estan arribant eurodiputats i membres de la formació conservadora. Al seu costat, una altra pancarta, la utilitzada en les manifestacions, amb el lema “Mazón, dimissió” i la cara del president de la Generalitat girada. Esta tornarà a ser desplegada esta vesprada enfront de la Ciutat de les Ciències, a on se celebrarà el sopar d’honor del congrés.

Un camió es passeja amb panells demanant la dimissió de Mazón en diversos idiomes / Levante-EMV

La protesta s’està succeint sense incidents, encara que cada vegada que arriba un grup de representants del PPE s’incrementen els crits. “Volem que els eurodiputats s’acosten a preguntar-nos, a interessar-se per nosaltres, que ens demostren que no tot el PP és igual”, expliquen Rosa Álvarez i Carmina Gil, presidenta i vicepresidenta de l’Associació Víctimes Mortals de la Dana del 29-O, una de les entitats que ha sigut citada per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el 13 de maig, a Brussel·les.

Esta recepció, consideren les dos representants de l’Associació, mostra que es pot fer política d’una altra manera, encara que admeten que els haguera agradat que es reuniren ací, a València, aprofitant que la mandatària alemanya es troba estos dos dies a València. “Si, en comptes de sopar a les 7, ha de sopar a les 8, no passaria res”, expressa Álvarez.

De moment, segons indiquen, cap eurodiputat s’ha acostat a interessar-se per la seua situació. La majoria passa com si res per la vorera de davant, intentant evitar el contacte visual. D’altres han saludat amb la mà i fins i tot denuncien que algun els ha ensenyat el dit del cor, en forma d’insult. També expliquen que s’han acostat assessors del PPE per a preguntar-los si els envia algun partit. “Estan obsessionats que estem polititzats”, indiquen Álvarez i Gil.

