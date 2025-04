El PSPV li demana a Von der Leyen que li exigisca a Mazón trencar el pacte amb Vox

Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid i, sobretot, que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, està a València, les dos eurodiputades del PSPV, Leire Pajín i Sandra Gómez, han fet una crida a la mandatària alemanya perquè exigisca al PP de Carlos Mazón “trencar el pacte amb l’extrema dreta, contrari als interessos europeus i valencians”. “Els nostres col·legues del Partit Popular Europeu han de saber que el president de la regió a on hui estan celebrant el seu congrés ha pactat amb l’extrema dreta per a continuar en el seu lloc”, ha assenyalat Pajín.

En este sentit, les dirigents socialistes han carregat contra el cap del Consell i la formació després de l’última aliança pels pressupostos, que dona oxigen a Mazón. “Ho ha fet a canvi de desmantellar el Pacte Verd que ells mateixos han secundat i construït en els últims anys, de donar suport a qualsevol política de lluita contra el canvi climàtic, que ha provocat efectes com la dana, i d’eliminar qualsevol classe d’ajuda i solidaritat a les persones migrants i a la cooperació internacional per al desenrotllament”, ha recordat.

Per la seua banda, Sandra Gómez ha exigit al PP europeu que es reunisca amb les víctimes. “Tenen una ocasió magnífica per a reunir-se amb les entitats que representen les famílies afectades per la dana, que han perdut un ser estimat o que ho han perdut tot, i per a reparar el mal que ha causat eixe partit en esta terra”, ha assenyalat. Esta reunió està prevista per al 13 de maig a Brussel·les, però no a València, tal com va assenyalar el cap de gabinet de la dirigent de la presidenta de l’executiu de la UE.

Gómez ha demanat, a més, al Partit Popular Europeu que “lleven el veto a les víctimes en l’Eurocambra perquè puguen participar en la comissió de peticions com qualsevol ciutadà, i que de manera legítima i justa puguen plantejar les seues reivindicacions”. “Li demane al Partit Popular que deixe d’utilitzar la meua ciutat com el plató de les seues celebracions i les seues festes i que aprofite per a fer un propòsit d’esmena per la nefasta gestió que ha fet el seu partit en la nostra terra i demanen perdó a totes les víctimes de la dana”, ha dit Gómez.

Suscríbete para seguir leyendo