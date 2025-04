La Safor recupera la normalitat i els trens tornen a circular amb precarietat

La comarca de la Safor està recuperant la normalitat després de l’apagada patida entre el migdia d’ahir i esta matinada, quan l’electricitat s’ha restablit per complet en tots els municipis.

En tot eixe període d’absoluta excepcionalitat, almenys una desena de persones van haver de ser rescatades dels ascensors en els quals van quedar atrapades, segons han assenyalat fonts de la Policia Local de Gandia, però no va caldre lamentar cap desgràcia més enllà d’algun atac d’ansietat.

El gran focus de preocupació de les autoritats va estar centrat en els malalts que necessiten l’electricitat per al funcionament d’aparells com els d’aportació addicional d’oxigen. Desenes d’ells, segons assenyalen treballadors de la sanitat, van acudir a centres de salut i hospitals, a on van poder connectar els aparells gràcies a l’existència de generadors de gasoil. Més enllà d’eixa incidència, tots van poder tornar a casa quan, a partir de les 18 hores, es va anar recuperant el subministrament elèctric.

Això sí, desenes de cites no urgents van quedar suspeses i la Conselleria de Sanitat anirà avisant a cada un dels pacients per a reprogramar-les.

La farmàcia 24 hores de Gandia, amb un grup electrogen que li donava electricitat / Levante-EMV

La circulació ferroviària entre Gandia i València, que es va detindre immediatament es va produir l’apagada, ha romàs paralitzada fins poc abans de les 9 d’este matí. En eixe moment s’ha pogut restablir el subministrament a la catenària i els trens han començat a circular entre eixes dos ciutats. Així i tot, Renfe advertix que pot haver-hi retards o cancel·lacions depenent de les circumstàncies, però es confia arribar a la plena normalitat al llarg del matí.

En este dimarts posterior a la gran apagada s’ha anunciat que els col·legis obrin les portes, però sense activitat docent. D’eixa manera, els pares que treballen poden deixar els seus fills en els centres i arreplegar-los a l’hora habitual, però els qui no puguen accedir als col·legis no seran tinguts com a absentistes.

La jornada de dilluns, festiu a Gandia i en molts municipis, va deixar escenes que es van repetir per tot Espanya. Cafeteries sense poder atendre, establiments amb grups electrògens per a mantindre l’activitat essencial o locals abarrotats de clients buscant llanternes i piles per si la llum no tornava en tota la nit.

