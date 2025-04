Vigilància amb el dron tèrmic en la nit de l’apagada a Calp

Ulls felins per a vore en la completa foscor. Calp va recórrer al dron tèrmic. La tecnologia va vore la llum en el dia de la gran apagada.

Calp recobra la normalitat després de l’apagada d’ahir. Hui han reobert les oficines i instal·lacions municipals amb normalitat i els centres docents també estan funcionant i oberts encara que no hi ha activitat lectiva.

Al llarg de la vesprada i nit d’ahir es va reforçar la plantilla de la Policia Local i es va treballar amb el dron tèrmic. Una de les primeres mesures va ser el tall d’aquells encreuaments regulats amb semàfors per a evitar accidents. Policia Local i Protecció Civil van rescatar prop d’una vintena de persones atrapades en ascensors.

Des de l’Ajuntament es va habilitar un generador per al centre de salut i, a més, es va elaborar un cens manual de persones del municipi que requerixen un respirador en casa.

Un agent prepara el dron per a iniciar el vol / Policia Local de Calp

Ahir a les 17 hores es va celebrar reunió del CECOPAL integrada pels responsables municipals, Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja, en què es van acordar mesures com el trasllat de les ambulàncies a la caserna de la Policia, ja que el centre de salut no rebia telefonades. Des del CECOPAL es va facilitar gasolina per a ambulàncies i vehicles de Policia i Protecció Civil, es va mantindre contacte constant amb les residències de la tercera edat del municipi i es va portar aigua embotellada a una de les residències de majors que va tindre problemes en la bomba de subministrament d’aigua.

L’apagada no va provocar desproveïment d’aigua potable ni alleugeriments d’aigua residual. Aigües de Calp va treballar fins a altes hores de la matinada en el control manual dels depòsits i en el proveïment de carburant continu dels GE de les estacions d’aigües residuals del clavegueram.

Evitar vandalisme i pillatge

El dron tèrmic va actuar durant la nit per a evitar actes vandàlics o pillatge, també van patrullar els carrers del municipi diversos vehicles de la Policia Local i Protecció Civil. El regidor de Seguretat Ciutadana, Guillermo Sendra, ha assenyalat que no s’han produït accidents de trànsit ni actes vandàlics i ha destacat la calma de la població en general.

Des de la ràdio municipal es van emetre consells i recomanacions als ciutadans. L’alcaldessa, el regidor de Seguretat Ciutadana, el cap de la Policia i el cap de Protecció Civil van transmetre diversos missatges de tranquil·litat a la població des de l’emissora municipal.

L’alcaldessa, Ana Sala, ha destacat “el comportament cívic i responsable dels calpins i agrair la tasca de la Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja durant estes hores”.

