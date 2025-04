Albalat dels Tarongers blinda del foc una urbanització de la Calderona

Albalat dels Tarongers blinda la seua zona disseminada del Pinar contra possibles incendis forestals. Una actuació que s’ha realitzat gràcies a una inversió de 52.580,54 euros procedents de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. L’objectiu és dur a terme una gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals en esta zona perimetral de la serra Calderona, situada en este municipi de la Baronia, en la partida de Comediana.

En este sentit s’han executat diferents accions en una zona àmplia de muntanya, que han requerit l’adquisició de maquinària, tal com han avançat des de Diputació.

Una de les zones d’actuació / LEVANTE-EMV

Accions

L’àrea d’actuació ha acollit obres forestals consistents en la neteja de poda, neteja selectiva, arreplega i tractament de residus, a més de la fusta, en concret, en les parcel·les 2, 48 i 134 del polígon 14 del Pinar.

També hi ha hagut intervencions encaminades a la conservació, el manteniment i l’explotació forestal centrades en la terra, a on ha sigut necessària l’obra civil per a la millora del medi ambient natural.

La retirada d’enderrocs i el manteniment de línies de defensa contra incendis forestals han sigut unes altres de les actuacions destacades, principalment per a la protecció de les vivendes construïdes en esta urbanització d’Albalat. Una intervenció en honor de la caminabilitat, principalment de vehicles en cas de produir-se un foc, explicava l’alcaldessa María Asensi, en referència a esta última acció en la partida de Comediana.

L’actuació ja està finalitzada i l’Ajuntament l’ha valorada de “més que necessària”.