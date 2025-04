Apagada: València rebaixa l’emergència al nivell 1 després de recuperar-se la normalitat en la ciutat

El CECOPAL de la ciutat de València s’ha reunit, este matí, per a rebaixar a nivell 1 el Pla municipal d’emergències, atés que la ciutat ha recuperat la normalitat després de l’apagada elèctrica de dilluns i després de la desescalada que a escala autonòmica també ha fet la Generalitat Valenciana.

L’Ajuntament de València, a través del CECOPAL, va activar el nivell 2 del pla municipal d’emergències, dilluns passat, després de conéixer l’apagada elèctrica i la seua afectació a servicis essencials de la ciutat de València.

El regidor d’Emergències, Juan Carlos Caballero, ha recordat els esforços i el treball dels servicis d’emergències i seguretat. Policies locals i bombers s’han desplegat per la ciutat per a ajudar els centenars de persones que es van quedar atrapats, molts d’ells en ascensors, i també els servicis de cicle integral de l’aigua que han treballat a contrarellotge perquè el subministrament no es vera perjudicat durant les hores més crítiques.