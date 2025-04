La CHX destina 19 milions a la restitució de llits en el Túria després de la dana

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) executa actuacions d’emergència en el tram baix del riu Túria, amb un pressupost pròxim als 19 milions d’euros, per a reparar els danys provocats per la dana del passat 29 d’octubre.

Les intervencions es desenrotllen en els municipis de Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Manises, Paterna i Quart de Poblet, i tenen com a objectiu la retirada d’elements obstructius, l’estabilització de talussos, la recuperació de la morfologia fluvial i la restitució del domini públic hidràulic.

Neteja dels arrossegaments

“La prioritat és la neteja dels arrossegaments provocats per l’avinguda”, han assenyalat des de la Comissaria d’Aigües, i han afegit: “Fins ara, hem retirat grans volums de tipus vegetal, sobretot arbratge i canyes, així com altres elements que poden generar problemes en el llit, com ara fem o restes d’infraestructures destruïdes per la riuada”.

Construcció d’esculleres

Els treballs inclouen també la reconstrucció dels talussos més afectats per la crescuda “mitjançant la construcció d’esculleres i materials drenants per a assegurar-ne la subjecció”.

Respecte a la recuperació del traçat del riu, s’està “intentant recuperar el seu traçat, però no necessàriament el que tenia abans. La situació ha canviat i l’objectiu és adaptar el llit a la seua nova morfologia i això implica donar una continuïtat al flux d’aigua”.

A més, es reorganitzen els sediments acumulats, que en alguns punts han elevat la cota del llit més d’un metre.

“Estem intentant generar un llit d’aigües baixes que permeta normalitzar la situació i adaptar-la a la nova realitat, per a així evitar problemes en punts d’abocaments de depuradores, preses de reg o passos de carreteres”, segons assenyalen des de la CHX.

Quant a les actuacions de restauració fluvial prèvies, la CHX informa que “el geotèxtil ha quedat destrossat i els treballs d’emergència se centren en la retirada de les lones i els seus ancoratges”.

També advertixen que “no es descarta la possibilitat d’impulsar noves actuacions de restauració fluvial en el futur” davant del rebrot de canya que s’ha observat en diverses zones.