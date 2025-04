El Govern de Xirivella rebutja crear una comissió per la dana

El Govern de Xirivella de PP i Vox va rebutjar, en el ple d’abril, la iniciativa del PSOE de crear una comissió especial que “controle i fiscalitze com, a on i amb quina intenció s’invertiran les quantioses subvencions rebudes per l’Ajuntament a conseqüència de la dana”.

Els socialistes proposaven una comissió d’assistència “no remunerada i limitada a huit mesos” en la qual, tal com establix la llei, la majoria l’ostenten els partits de govern. Segons el PSOE, “són moltes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de diferents entitats públiques i privades i procedix establir una via de control per a adequar les inversions a la seua verdadera finalitat”. Entre les subvencions rebudes destaquen els més de deu milions d’euros aportats pel Govern d’Espanya per a la reconstrucció de les infraestructures municipals, però també n’hi ha d’altres procedents de la Conselleria de Joventut, la Conselleria d’Igualtat o l’organisme LABORA, dependents de la Generalitat.

En el debat plenari, els socialistes van denunciar “no estar rebent cap resposta a les qüestions que plantegen per escrit sobre este tema”, i van afegir que “fa més de quinze dies van demanar un llistat de les subvencions rebudes sense haver obtingut contestació, malgrat l’obligació legal del Govern municipal de respondre a estes qüestions. Hem preguntat en cada comissió d’urbanisme i d’hisenda per les qüestions relacionades amb la dana i hem sol·licitat també informació per escrit que no ens han donat. Finalment hem decidit demanar una comissió per a posar llum i claredat sobre l’assumpte. El nostre únic objectiu és garantir la transparència i la informació que el Govern ha de proporcionar a l’oposició perquè esta puga exercir el seu treball”, afirma el portaveu socialista, Michel Montaner.

Michel Montaner: “Afortunadament, a Xirivella no ha passat el mateix que en altres poblacions pròximes, però hi ha hagut danys i s’estan rebent molts diners, especialment del Govern d’Espanya, per a la seua reparació. Volem garantir que tot el que es fa és correcte i ajustat a les bases de la subvenció rebuda, que verdaderament eixos diners es dediquen a la reconstrucció i no a altres necessitats que haurien de finançar-se amb càrrec al pressupost municipal. No obstant això, l’alcaldessa es nega a posar les dades sobre la taula de manera conjunta i ordenada perquè tots puguem estudiar-les. En este últim ple han demostrat la seua verdadera manera d’entendre la política i la transparència. No comprenem que voten en contra d’una cosa que interessa al conjunt de la ciutadania i també al govern municipal”.