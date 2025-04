L’Ibex 35 arranca en roig arrossegat per CaixaBank en una jornada de resultats empresarials

L’Ibex 35 ha començat la sessió d’este dimecres en roig. A primera hora del matí, el principal índex borsari espanyol retrocedix un 1,6 %, situant-se en els 13.300 punts a les 11 del matí. La jornada arrancava amb una allau de resultats empresarials, i, entre estos, la banca acaparava bona part del protagonisme.

CaixaBank s’emportava la pitjor part en el parquet, amb una caiguda del 5 % després de presentar uns comptes trimestrals que, encara que positius, no han convençut el mercat. L’entitat va obtindre un benefici de 1.470 milions d’euros entre gener i març, la qual cosa suposa un increment del 6,9 % en termes comparables. No obstant això, l’impacte de l’impost extraordinari a la banca continua pesant: el resultat absolut creix un 46,2 % enfront de l’any passat, però la comparació està distorsionada pel distint calendari fiscal.

El castic a CaixaBank contrastava amb l’acolliment, més temperat, que van rebre els resultats de Banco Santander. Encara que les seues accions retrocedien un 1 % en l’obertura, estes han ascendit a un 4,55 %. El grup va presentar un benefici atribuït rècord de 3.402 milions en el primer trimestre, un 19 % més que en el mateix període de 2024. Este creixement es recolza en un fort augment dels ingressos per comissions i una contenció de costos. No obstant això, també li ha beneficiat el menor impacte del gravamen temporal a la banca, que en 2025 ha sigut més lleu gràcies a un nou sistema de repartiment trimestral.

El sector energètic també va tindre el seu torn en esta onada de resultats. Repsol va informar d’un descens del 62 % en el seu benefici, penalitzada per la caiguda dels preus del cru i la volatilitat del mercat. En contrast, Enagás va mantindre el tipus amb 65,2 milions d’euros de guanys i va reafirmar els seus objectius per a enguany. Iberdrola, Aena, Sacyr i Atresmedia també van presentar resultats, encara que amb un menor impacte borsari immediat.

En l’Ibex 35, destacaven a l’alça les pujades de Fluidra i Indra, les dos amb avanços del 2 %. Pel costat de les caigudes, a més de CaixaBank, Redeia cedix un 5 %.

Fora de les fronteres espanyoles, les principals borses europees obrien amb to positiu: Milà pujava un 0,66 %; Frankfurt, un 0,54 %; París, un 0,50 %, i Londres, un 0,17 %. L’optimisme internacional, però, no va ser suficient per a contagiar el selectiu espanyol.

En els mercats de matèries primeres, el preu del petroli també retrocedia. El barril de Brent, referència a Europa, queia un 1,26 % fins als 62,48 dòlars, mentres que el West Texas baixava un 1,46 % i se situava en 59,54 dòlars.

Finalment, el bo espanyol a 10 anys continuava reflectint la tensió del mercat de deute: la seua rendibilitat pujava fins al 3,146 %. En el mercat de divises, l’euro es canviava per 1,1388 dòlars.