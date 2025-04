Les residències de majors se “salven” pels generadors per a ascensors, grues i bombes d’oxigen

La majoria de residències i centres de majors de la Comunitat Valenciana tenien ahir el focus posat en el combustible dels grups electrògens amb els quals aconseguien mantindre en funcionament grues, ascensors i bombes d’oxigen, entre d’altres. En les cuines s’empra gas, amb la qual cosa l’atenció se centrava en el combustible que necessita el generador per a mantindre l’activitat. L’apagada va sumir el país en la incertesa de no saber ni els motius ni la duració del tall de subministrament. Per això, davant del més mínim problema, els centres van traslladar a l’hospital els usuaris “per si s’acabava la recàrrega que hi ha en la bomba d’oxigen i teníem problemes reals”.

Descendia amb rapidesa

Per a les residències amb grup electrogen, la preocupació la centrava un nivell de combustible “que descendia amb més rapidesa del que ens haguera agradat”, cosa que també va ocórrer en els centres de salut, amb depòsits molt menors que els que hi ha en els hospitals. Ara bé, va haver-hi qui no tenia o a qui no li funcionava el grup electrogen i quedar-se sense electricitat són paraules majors per a qui necessita un ascensor per a arribar fins a les habitacions i té la mobilitat reduïda.

Problemes a Picanya

“En una residència de Picanya, els usuaris van haver de dormir en la primera planta com si fora una festa de pijames, amb matalassos en terra, perquè l’ascensor no anava i no podien pujar-los a tots”, expliquen familiars de residents a Levante-EMV. En uns altres centres, també sense electricitat, no van dubtar a traslladar a l’Hospital de la Ribera usuaris connectats a bombes d’oxigen.

Des de l’Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones en situació de Dependència (Aerte) expliquen que les incidències de l’apagada van ser “mínimes” gràcies als grups electrògens i que les que van haver “es van solucionar gràcies al bon fer d’unes empreses i plantilles que saben treballar molt bé i solucionar les urgències i les emergències”.

Problemes en la sanitat

El funcionament del Sistema Valencià de Salut, mentres, es manté amb normalitat després de l’apagada, a excepció d’incidències puntuals en radiologia d’alguns departaments de salut, “a on les proves diagnòstiques que no s’hagen pogut realitzar es reprogramaran com més prompte millor”, segons fonts de la Conselleria.

Respecte al balanç d’atencions destaquen els 241 pacients de la Comunitat Valenciana que van requerir oxigen i van ser atesos en hospitals i punts d’atenció continuada després de l’apagada elèctrica. “Només dos amb pluripatologia van haver de ser ingressats”, asseguren les mateixes fonts.

Metges de guàrdia sense localitzar, quiròfans suspesos i hospitals sense internet Entre les principals incidències que arreplega UGT destaquen els problemes que van tindre hospitals com el de La Fe per a localitzar metges que estaven de guàrdia per la fallada generalitzada en les comunicacions. En l’Hospital de la Marina Baixa s’han suspés quiròfans i consultes externes. I en la resta d’hospitals (inclosos els dos anteriors), els principals problemes després de l’apagada se centren en la falta d’internet i incidències en els sistemes informàtics.

A més, els centres d’informació i comunicació d’urgències (CICU) han registrat des de l’inici de l’apagada i fins a primera hora d’este dimarts 1.889 incidents. Un 25 % corresponen a emergències sanitàries, un 12 % a transport urgent, un 4 % a consultes sanitàries, un 4 % a urgències sanitàries, un 2 % a transport interhospitalari i el 53 % restant a activitat no protocol·litzada i de coordinació.

Del total d’avisos gestionats, destaquen 151 assistències a pacients amb dificultat respiratòria, 113 corresponen a peticions de recanvi de balons d’oxigen o bateries dels respiradors o 56 salvaments o rescats en els quals es va requerir la intervenció del CICU, que fonamentalment es van produir per obertura d’ascensors.

Amb el gasoil necessari

Respecte als sistemes de comunicacions, des de la Conselleria asseguren que estan funcionant amb fluctuacions en els departaments de salut “a causa dels problemes de telefonia i internet que continua havent-hi en la xarxa en general”. “Els generadors dels centres sanitaris es mantenen amb el gasoil necessari per a garantir el subministrament elèctric en cas que torne a haver-hi noves incidències”, afigen.

D’altra banda, les mateixes fonts han explicat que s’han activat sistemes de contingència en aquelles oficines de farmàcia a on s’han detectat incidències en els seus sistemes informàtics, i han indicat que l’activitat amb els pacients d’hemodiàlisi es va realitzar sense incidències.

Durant l’apagada d’este dilluns que va afectar tot Espanya es van activar els grups electrògens d’hospitals i centres sanitaris de la Conselleria de Sanitat, per la qual cosa van poder mantindre el seu funcionament, segons les fonts, que han afegit que l’activitat quirúrgica programada per a dilluns a la vesprada, que va ser suspesa serà reprogramada.

UME activada i col·laboració amb bombers

A més, este dilluns es va acordar l’activació de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per a ajudar en les tasques de proveïment i subministrament de gasoil i combustible per a les zones sanitàries en cas necessari i també es va comptar per a això amb la col·laboració dels consorcis provincials de bombers.

En conjunt, si es compara l’activitat registrada este dilluns amb el dilluns anterior, 21 d’abril, que també va ser festiu, s’observa un augment del 17 % de l’activitat en els tres CICU.

Les mateixes fonts assenyalen que, durant l’apagada, la comunicació entre les gerències dels departaments de salut i els CICU va romandre activa gràcies a disposar de terminals de ràdio TETRA.