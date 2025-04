Montero i De Larrea opten a millor jugador jove

Els jóvens talents del València Basket no passen desapercebuts. Tant Jean Montero com Sergio De Larrea han sigut nominats per l’ACB per a rebre el premi a millor jove de la Lliga Endesa, un guardó al qual opten catorze jugadors nascuts a partir de 2003. Les votacions ja estan obertes.

L’indiscutible favorit és Jean Montero, que ja va rebre esta distinció en les dos últimes edicions i opta a esta per última vegada. Seria el primer jugador que aconseguix guanyar el premi en tres ocasions i té arguments de sobres per a això. És el segon jugador més valorat de la Lliga Endesa (18,6 crèdits), el quint màxim anotador (15,5 punts per encontre), el sext en assistències (4,7) i l’únic dels jugadors de la llista que ha sigut triat dos vegades jugador de la jornada (23 i 29).

Per la seua banda, Sergio De Larrea és una de les joies del bàsquet espanyol. En el seu primer curs amb el primer equip, amb 19 anys ha participat en 18 partits amb una targeta de 6,3 punts amb un 48,6 % en triples, 2,2 rebots, 2,3 assistències i 6,9 de valoració en poc menys de 12 minuts.

Al costat d’ells estan nominats Thijs de Ridder y RubénDomínguez del Surne Bilbao Basket; Rafa Villar, del Hiopos Lleida; Mario Saint-Supery i Musa Sagnia, del Baxi Manresa; Juan Núñez, del Barça; Agustín Ubal i Ousmane N’Diaye, del Covirán Granada; Hugo González i Eli Ndiaye, del Reial Madrid; Massamba Diop, del Dreamland Gran Canària, i Michael Ruzic, del Joventut. Participen els 18 capitans, els 18 entrenadors, 51 periodistes i els aficionats, que poden votar en l’app de l’ACB fins al 7 de maig. També es formarà el millor quintet jove amb cinc dels nominats, entre els quals haurà de designar-se sempre un base, un aler i un pivot.