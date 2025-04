El PP europeu reclama millorar la resposta de la UE davant de catàstrofes com la dana

La dana que es va produir fa sis mesos en la província de València s’ha colat entre les resolucions del congrés del Partit Popular Europeu i ha sigut sense Carlos Mazón en el conclave. Els conservadors han aprovat per una àmplia majoria (només tres vots en contra en tot el plenari i set abstencions) incorporar entre els seus objectius polítics millorar la resposta, tant dins dels mateixos estats membres com en l’àmbit comunitari, davant de catàstrofes naturals com el temporal del 29 d’octubre.

El text d’esta proposta l’ha defés el portaveu del PP en el Congrés, Miguel Tellado, que ha centrat tota la seua intervenció a criticar l’actuació del Govern d’Espanya el 29-O. “El Govern de Pedro Sánchez no ha estat a l’altura, no ho va estar eixe dia, ni en els dies posteriors, ni en la reconstrucció”, ha assenyalat el dirigent popular, que ha esquivat mencionar la Generalitat i Mazón, que en eixe moment ja havia deixat Fira València, a on se celebra la cimera, per a anar a un viatge oficial als Estats Units.

Tellado ha explicat que Europa ha patit “catàstrofes similars” a les de la dana, però que, en esta ocasió, ha tingut unes conseqüències més “greus”, de “dimensions europees” davant de les quals, ha insistit, “la UE ha de respondre amb contundència i determinació”. Per tot això, ha insistit en el fet que la resolució presentada, i aprovada, servix perquè el PP “impulse des d’Europa” una millora de les condicions per a “enfrontar-se a les catàstrofes naturals”.

Sense protagonisme

En este sentit, ha citat la necessitat que hi haja una “resposta coordinada” i amb “recursos suficients”. També ha citat la millora dels sistemes d’alerta primerenca (un dels assumptes sobre els quals ha posat el focus el Consell, amb els sensors del barranc del Poio), de la major cooperació dins dels estats membres i entre els mateixos estats membres, així com una “millor tecnologia”. “Hem de preparar-nos millor, perquè el Govern d’Espanya no ho estava, el que ha ocorregut a València no ha de tornar a ocórrer mai”, ha indicat.

Esta resolució suposa posar el focus en la dana, un assumpte sobre el qual s’ha passat de perfil durant tot el congrés. Hi ha hagut mencions, sí, i un minut de silenci, però no ha tingut a penes protagonisme. Es nota que és un tema que genera una certa incomoditat, amb protestes per la gestió de Mazón el dia de la inauguració a les portes de Fira València, i amb cita de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb les víctimes d’ací a dos setmanes a Brussel·les, però no estos dos dies que ha estat a València.