Vicent Mompó: “Ningú m’ha demanat el llistat de telefonades. No és cap problema mostrar-lo”

Els problemes en les connexions que encara s’arrossegaven ahir després de l’apagada elèctrica de dilluns van portar ahir a ajornar, per segona vegada, la declaració de Vicent Mompó, president de la Diputació de València, en la causa de la dana. La decisió la va adoptar la magistrada Nuria Ruiz Tobarra a petició de les defenses dels dos únics investigats, Salomé Pradas i Emilio Argüeso, i d’algunes acusacions, segons confirmen a Levante-EMV fonts coneixedores dels fets. Es pretenia així “garantir el dret a la defensa i a la tutela judicial efectiva” i per a “evitar possibles anul·lacions o haver de repetir la declaració, la jutgessa ha optat per suspendre la declaració, sense data encara”, segons va confirmar l’advocat de l’associació SOS Desapareguts, Juan Manuel Medina, al finalitzar la breu compareixença de tot just hora i mitja.

Mompó va assegurar que tornava a la Ciutat de la Justícia “amb la voluntat de col·laborar i de contestar a totes les preguntes que em faran. I també amb ganes. I col·laborar en tot este procés, que a la ciutadania ens agradaria que fora més ràpid, però els tràmits són els que són i hem de passar-ho, amb ganes d’ajudar al fet que s’aclarisca tot”, va assegurar a la seua entrada. Mompó va esquivar amb diplomàcia les preguntes més espinoses sobre la seua participació en el Cecopi (Centre de coordinació operativa integrat) del 29 d’octubre. Sobretot les relacionades amb Carlos Mazón i si se’l va informar sobre el missatge Es Alert de les 20:11 hores que la magistrada considera “erroni i tardà”. “No contestaré ací fora el que em preguntaran dins”, va sostindre.

A l’eixida sí que va admetre que, com que ha transcorregut tant de temps —ahir es van complir sis mesos de la dana que va deixar 228 morts—, sí que portava unes notes, per a intentar posar orde en la seua declaració davant de la jutgessa. “Van ser tants dies seguits en tota esta catàstrofe que, encara que tinc les coses clares, sí que hem intentat posar orde i que tinga sentit el que estic contant”, va sostindre. A preguntes sobre les telefonades que va fer el 29-O, que no conserva en el seu telèfon perquè assegura que les esborra si ha finalitzat la gestió, Mompó va assegurar que no portava el llistat. “M’han dit que no fa falta que jo ho mostre voluntàriament. Si la jutgessa el vol, el podria demanar i el pot aconseguir sense que jo el done, però ningú me l’ha demanat. No és un problema mostrar les telefonades que vaig fer. No ho ha sigut mai”.