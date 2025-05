Compromís advertix que el desviament de la Saleta perjudicarà Manises

Compromís per Manises advertix que el projecte de desviament del barranc de la Saleta al seu pas per Aldaia pot tindre conseqüències a Manises. La formació assenyala que la proposta dona una solució "parcial" i que "no podem construir infraestructures sobre la incertesa".

En este sentit, els valencianistes assenyalen que el projecte de condicionament del barranc de la Saleta en el tram Aldaia i nou llit del riu Túria "ens genera preocupació, no perquè que no siga necessària una actuació en eixa zona, sinó perquè sembla voler resoldre només una part del problema (la més visible i reclamada), mentres ignora el problema que ens pot causar a Manises, concretament en el punt a on es vol fer una canalització tapada per a desviar el barranc cap a Xirivella i desembocar en el riu Túria", expliquen.

A més, assenyalen els de la coalició d'esquerres, "el projecte no planteja cap intervenció que aborde la canalització del barranc del Pozalet. Esta falta de previsió pot generar un efecte aigües amunt que afavorisca un nou desbordament del barranc després de superar el polígon de Riba-roja, podent arribar a la urbanització de La Mallà, a Manises".

Aeroport i barri de Sant Jerònim

D'altra banda, Compromís per Manises recorda que l'aeroport, que s'emmarca en el seu terme municipal, ja va patir una inundació en la part sud i estos esdeveniments "s'han de tindre també en compte". En el cas que es bloquejara l'entrada en la nova canalització, "l'aeroport es veuria molt perjudicat, podent arribar l'aigua al barri de Sant Jerònim i a Quart de Poblet", diuen.

Per tot l'anterior, APM-Compromís demana a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que es convoque a Manises una ronda de consultes i així poder transmetre "la nostra percepció del projecte, que es valore el risc i que s'incloguen mesures per a la protecció de Manises, Quart de Poblet, l'aeroport i el polígon de Riba-roja en un context metropolità". A més, demanen convocar un procés participatiu "real" en tots els pobles afectats, incloent-hi Manises.