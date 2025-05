Espanya i Portugal creen un grup de seguiment per a identificar la causa de l'apagada

El Govern ha acordat crear amb Portugal un grup de seguiment per a poder identificar les causes de l'apagada que dilluns passat va deixar tota la península Ibèrica sense energia durant vora 12 hores. Així ho ha acordat este divendres la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, amb la seua homòloga lusitana, María da Graça Carvalho, en una reunió telemàtica. La dirigent espanyola ha assegurat que l'objectiu és "col·laborar" entre els dos països per a esclarir què va fallar i "posar les mesures que siguen necessàries perquè no torne a ocórrer".

Al marge de la comissió d'anàlisi que ha creat l'executiu i que està requerint tota la informació necessària a les empreses elèctriques, Aagesen ha pactat amb la ministra de Medi Ambient i Energia de Portugal la posada en marxa d'un grup de seguiment per a "analitzar les circumstàncies del succeït", segons la nota informativa del Ministeri de Transició Ecològica. Aagesen ha dit que, més enllà de la coordinació entre els dos països i l'intercanvi de dades, este serà un "grup més formal" que està liderat per ella mateixa i Graça Carvalho.

"Hem pogut compartir una col·laboració que es va iniciar des del primer dia", ha apuntat Aagesen sobre la trobada abans de recalcar que esta cooperació no es basa només en l'intercanvi de dades, "sinó de col·laborar per a identificar l'incident, la causa i, sobretot, per a posar les mesures que siguen necessàries perquè no torne a ocórrer". A més, la vicepresidenta espanyola ha agraït per carta a França i el Marroc el suport per a recuperar l'energia i també els ha sol·licitat informació per a esclarir l'ocorregut.

Per part seua, Graça Carvalho ha sostingut que manté paralitzat l'intercanvi ibèric d'energia "per precaució" i ha recalcat que l'incident va "ser greu, complex, que ha de ser molt ben analitzat".

La investigació interna

Des de dimecres passat, l'executiu porta reclamant a totes les empreses energètiques que li envien totes les dades de les quals disposen per a fer una cronologia de l'ocorregut el dilluns a les 12.33 hores, quan 15 gigawatts (GW) van desaparéixer del sistema elèctric. Este dijous, fonts de Transició Ecològica, que lidera la investigació interna, van assegurar haver rebut "gran part de la informació sol·licitada inicialment", però van cursar noves peticions de dades.

Malgrat la pressió del Govern sobre els operadors energètics perquè entreguen tota la informació que permeta conéixer què va ocórrer, tots els membres de l'executiu asseguren que la prioritat no és tindre els resultats de manera immediata, sinó que estos siguen precisos. "Nosaltres no tenim pressa per conéixer quina és la causa, sinó saber-ho amb rigor i exactitud", ha dit el ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en declaracions a TVE. A més, ha apuntat que es tracta d'una "investigació complexa" que els tècnics consideren que podria allargar-se "dies o potser setmanes".

La ministra de Ciència, Diana Morant, també ha recalcat esta necessitat de ser pacients i ha deixat clar que en el moment actual "les empreses elèctriques no són capaces encara d'assenyalar quin ha sigut l'origen del problema". El següent pas per a avançar en estes indagacions es produirà este dissabte amb una "reunió important", en paraules de Bolaños, de la comissió d'anàlisi que es reunirà en la seu de Red Eléctrica Española. A més, Bolaños ha apuntat que, després de la reunió d'este mateix divendres del Comité de Situació, un òrgan que s'emmarca dins del Comité de Seguretat Nacional, el Govern ha constatat que la situació actual és "de normalitat absoluta".

La crítica del PP

No obstant això, la paciència que reclama el Govern per a conéixer què va portar el sistema a un zero energètic xoca amb les exigències del PP per conéixer les causes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al Govern que quatre dies després de l'apagada no hagen donat compte de què va provocar l'apagada i ha atribuït esta falta d'informació a "una incompetència manifesta" de l'executiu o al fet que estan "ocultant el que va passar per a intentar aconseguir un relat que beneficie el Govern i Red Eléctrica Española". A més, ha sol·licitat una "auditoria independent internacional" perquè, segons diu, ningú es fia del que vaja a dir Pedro Sánchez.