El Govern assegura que les elèctriques encara no són capaces d'explicar l'apagada

La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, ha assegurat que el Govern buscarà "la veritat" respecte a les causes de l'apagada massiva a Espanya del passat dilluns, mitjançant una investigació rigorosa, i ha reclamat "prudència" al PP en lloc de demanar la dimissió de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

Així ho ha traslladat als periodistes en una visita a la Fira del Llibre de València, un dia després que el Govern avançara noves peticions als operadors elèctrics per a completar la reconstrucció de l'apagada i que Red Eléctrica haja completat l'entrega de totes les dades sol·licitades a la comissió per a l'anàlisi de l'incident.

Qüestionada per si Corredor ha de dimitir, cosa que la responsable de Redeia va descartar dimecres passat, Morant ha indicat que les empreses elèctriques "no són capaces encara d'assenyalar quin ha sigut l'origen del problema", per la qual cosa ha garantit que en el Govern seran "molt prudents i molt rigorosos amb la veritat". "I com encara no coneixem quina és la verdadera raó, no tenim gens d'interés a assenyalar cap raó particular", ha recalcat.

Dit això, ha al·ludit a altres crisis gestionades pel PP quan governava a Espanya, en les quals "sense saber la veritat ja estava apuntant de manera interessada a determinats culpables". Ha posat com a exemple l'11M, "quan tots sabem la gran mentida interessada que va contar el Partit Popular".

"El Govern d'Espanya no té gens d'interés en què l'error o la causa de l'apagada siga un o siga l'altre. A nosaltres ens interessa la veritat, i per a això el que fem és una investigació rigorosa. No sabem quant tardarem, però perseguirem eixa veritat", ha manifestat, i ha exigit al PP "prudència a l'hora d'assenyalar quines són les raons d'un error que encara es desconeix quin ha sigut".

També ha assegurat que el Govern "es va posar al capdavant de la crisi" perquè el president, Pedro Sánchez, quan "no havia passat ni una hora encara de l'apagada, estava present en Red Eléctrica juntament amb la mitat de l'executiu", i "una hora després va convocar el primer Consell de Seguretat Nacional".

"Així es gestiona una crisi"

La ministra ha destacat que "tot el Govern" ha estat convocat en els últims dies en sessions "molt fructíferes" del Consell de Seguretat Nacional, "en què es feia una anàlisi de la situació i es prenien decisions". "Així és com es gestiona una crisi", ha subratllat, i ho ha contraposat amb les "reunions eternes" del Cecopi durant la DANA del passat 29 d'octubre, que va arrasar la província de València i va provocar 228 morts.

"I en menys de 24 hores estàvem en absoluta normalitat al nostre país", ha recalcat, cosa que ha tornat a comparar amb la gestió de la DANA, en la qual "va haver-hi un president (Carlos Mazón) absent; un president que no ha parat d'explicar-nos mentides i excuses per a dir que no té per què estar en l'emergència, en el pitjor dia de la vida de centenars de milers de famílies".

Al marge de les causes de l'apagada, Morant ha posat en valor la reacció "espectacular" de la ciutadania dilluns passat "durant un moment d'incertesa", una cosa "inèdita al nostre país". "La ciutadania no va ser només cívica, va ser exemplar. Això no s'ha vist en cap altre país", ha asseverat, i ha traslladat l'"orgull" del Govern.

Enfortir un sistema "ja robust"

Preguntada per si el Govern estudiarà la petició de Sumar de nacionalitzar Red Eléctrica, la dirigent socialista ha insistit que encara es desconeixen les causes de l'apagada, per la qual cosa creu que primer cal saber-les "i després sempre ha d'haver-hi damunt de la taula millores de cara al futur".

Ha advocat així per "enfortir un sistema que tots els experts i tots els informes diuen que és robust". "Si que hi ha hagut un zero total, però que a la vegada hi ha hagut una recuperació total --ha remarcat--. No estem parlant d'infraestructures energètiques incendiades ni que s'hagen perdut. Hi ha hagut una recuperació total perquè el mateix sistema ha fet aturades per a salvaguardar la seguretat de les instal·lacions".