La jutgessa de la DANA rebutja indagar sobre els escortes de Mazón perquè l'aforament del president li ho impedix

La magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha tornat a rebutjar la petició d'indagar sobre els vehicles oficials, els escortes i conductors a la disposició del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant tota la jornada del 29 d'octubre. La jutgessa rebutja el recurs de reforma presentat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que representa l'advocat Manolo Mata, en el qual es requeria informació sobre els assistents del Consell.

Acció Cultural del País Valencià va sol·licitar que "es requerira a Presidència de la Generalitat Valenciana identificació del vehicle o els vehicles oficials utilitzats pel president de la Generalitat el passat 29 d'octubre de 2024, des de les 8 hores fins a les 8 hores del 30 d'octubre de 2024, especificant el nom del conductor o conductors especificant hora d'eixida i de retorn del parc mòbil, desplaçaments en eixe espai de temps, així com si s'han generat dietes d'hostalatge, restauració o per qualsevol altre concepte, aportant justificants d'això". També que se sol·licitara a la policia autonòmica de la Generalitat la identificació del vehicle o els vehicles que va poder utilitzar com a escorta el president de la Generalitat durant el 29 d'octubre, amb identificació dels agents, horaris, desplaçaments i si es van generar dietes d'hostalatge o restauració.

La magistrada torna a reiterar, com va fer en l'acte recorregut per ACPV, que la petició de recaptar informació sobre els escortes i conductors que van assistir Mazón, "no és sinó una diligència destinada a la investigació del president de la Generalitat Carlos Mazón. Es pretén que s'investigue en quins llocs va estar el president de la Generalitat en un període de 24 hores (des de les 8 hores del dia 29 d'octubre de 2024 fins a les 8 hores del dia 30 d'octubre de 2024)".

Una petició de proves que, insistix la magistrada, "estarien destinades a investigar el president de la Generalitat", però advertix que "la condició d'aforat impedix que s'acorden diligències d'investigació per este Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Catarroja".

Estes mateixes dades sol·licitaven de la llavors consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i el secretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, els dos investigats en la causa. També del director general i el subdirector general d'Emergències, Alberto Martín Moratilla i Jorge Suárez, respectivament. Però la magistrada també ho rebutja perquè de Pradas i Argüeso estos mateixos han aportat informació. I als altres dos no se'ls investiga.

La jutgessa també rebutja en una altra resolució l'obtenció de les telefonades d'emergències efectuades a la Policia Nacional, Guàrdia Civil i a Policies Locals, així com la realització d'un informe pericial sobre la “suposada falsedat” d'una fotografia en la qual apareix el president de la Generalitat entrant el 29 d'octubre en el Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrat) a les 20.28 hores, en este cas perquè el jutjat no té cap competència respecte a esta anàlisi per no haver sigut aportada la imatge en el procediment.