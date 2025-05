Proposen incloure en els pressupostos participatius una estàtua a la gestió de Mazón

Els primers pressupostos participatius del govern de PP i Vox a l'Ajuntament de València ja han rebut les primeres propostes, una trentena de projectes d'inversió per als 19 districtes entre els quals es repartiran els 16 milions d'euros disposats pel govern municipal per a esta nova edició.

Les primeres propostes rebudes estan majoritàriament relacionades amb la construcció de carrils bici, millores en la mobilitat i l'accessibilitat de llocs emblemàtics com les torres de Quart i Serrans, o conversions en zona de vianants d'eixos comercials com el transitat carrer Jorge Juan.

No obstant això, una estàtua ha cridat l'atenció sobre la resta. En el districte de Ciutat Vella, amb un pressupost disponible de 395.154 euros, els veïns han proposat dedicar irònicament una estàtua a la gestió de la DANA feta pel president Carlos Mazón.

En la descripció del projecte s'indica el següent: “Durant l'alerta roja del 29 d'octubre de 2024, Carlos Mazón va preferir anar-se'n de menjar amb una periodista per a suposadament oferir-li À Punt (botella de vi inclosa), durant hores no li va agafar el telèfon a la seua consellera d'Emergències i va arribar al Cecopi segons ell a les 20.28. Posteriorment a la tragèdia que va posar fi a 230 vides, Carlos Mazón va tractar d'enganyar la ciutadania amb frases com "vaig estar dinant amb el president de la patronal", "em vaig incorporar al Cecopi a partir de les 19.00" o "vaig estar informat en tot moment".

Proposta inclosa en la web dels pressupostos participatius / Levante-EMV

A continuació, el text assenyala que “la ciutat de València necessita una estàtua per a immortalitzar esta persona i que no caiga en l'oblit ni el seu abandó del lloc de treball ni les seues mentides a tots els valencians”. I afig que “la seua ubicació a Ciutat Vella facilita la visita a totes les persones que també visiten el Palau de la Generalitat”.

El portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Borja Sanjuan, ha assenyalat que “els veïns s'estan rebel·lant contra uns pressupostos participatius que promouen el rebuig i que marginen alguns barris”. “Els veïns i les veïnes ja no saben com dir-li a Catalá que ha d'exigir la dimissió de Carlos Mazón i donar explicacions per la seua nefasta gestió de la DANA”, ha continuat el socialista.

“De fet, en els últims pressupostos participatius, irònicament, han hagut de registrar una proposta per a posar una estàtua en el centre de València de Carlos Mazón per la seua icònica gestió d'esta catàstrofe. L'actitud de Catalá ja no és solament motiu de mofa, sinó de vergonya. València mereix més que una alcaldessa que està més dedicada a protegir-se a ella i a Carlos Mazón que a donar resposta a uns veïns que, sis mesos després, continuen preguntant-se què va fer i a on està el seu ajuntament”, ha apuntat.

Els socialistes asseguren no haver sigut els autors de la proposta contra Carlos Mazón.