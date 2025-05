Sagunt es rebel·la contra el Consell per diverses obres educatives pendents

L'Ajuntament de Sagunt no es fia de la Generalitat, almenys en matèria educativa. Així es desprén de les al·legacions municipals presentades contra la intenció mostrada per la conselleria d'Educació de revocar la delegació de competències per a executar millores en els col·legis públics de Montíber, Baladre i Maestro Tarrazona.

El regidor d'Educació de Sagunt, Raúl Palmero. / Daniel Tortajada

El motiu esgrimit pel Consell a través d'una notificació oficial és que el consistori, al qual li van ser conferides les competències per a estes tres actuacions entre l'1 i el 3 de febrer de 2023, ni tan sols ha posat en marxa el procediment de contractació d'estes intervencions. El regidor d'Educació, Raúl Palmero, reconeix que este argument "no es comprén", quan "hem fet actuacions concretes i verificables" per a avançar en estos projectes.

Obres pendents

L'edil fa referència concretament a Baladre, a on està previst renovar el sistema elèctric, instal·lar la climatització en l'aulari d'Infantil, remodelar el pati de Primària, adequar l'aula de 2 a 3 anys i dotar les instal·lacions d'accessibilitat, i Maestro Tarrazona, a on la intervenció preveu millores en la calefacció i el sistema elèctrics. Per a estos dos centres, l'ajuntament ja té tota la documentació llesta per a la seua licitació al llarg d'este mes, segons recalca Palmero. En Montíber, a més de l'electricitat i la climatització, es necessita un ascensor, reparar les cobertes i adequar l'aula de 2 a 3 anys.

El responsable municipal d'Educació considera "un fet insòlit", que suposa un "greu perjuí econòmic" per a l'ajuntament i, "sobretot, un problema per a l'alumnat dels col·legis afectats, ja que es retardarà l'inici de les obres". I és que, "lluny del que pretén traslladar la Conselleria, no hem estat inactius en este temps. S'ha avançat i ara no té sentit obstaculitzar les tramitacions", quan "són intervencions urgents que tenim programades per a este estiu, en coincidència amb la interrupció de l'activitat lectiva. Per això -insistix Palmero- és indispensable seguir avant" per a garantir que "les obres no es retarden més".

Pressupostos insuficients

El regidor dona més detalls per a defendre la postura del govern local i al·lega que "les tramitacions es produïxen amb la màxima agilitat, però ha de tindre's en compte que el Pla Edificant no dona cobertura als gastos de redacció i licitació", processos que "s'han d'externalitzar, amb el compliment de tots els terminis legals que això comporta". A més, "les instruccions de la Generalitat posteriors a la delegació de competències ens han obligat a modificar els projectes", una demora que se suma a la inflació que "ens ha exigit revisar els pressupostos", estimats inicialment en 3,8 milions.