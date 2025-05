Xina admet contactes per primera vegada amb els EUA i avalua l'inici de negociacions per la guerra comercial

Xina ha admés contactes per primera vegada amb els Estats Units i s'està plantejant atendre els seus precs per a negociar. És el més pròxim al desglaç que s'ha escoltat des que van tronar els canons aranzelaris i, en qualsevol cas, Pequín ha subratllat que l'oferta ha arribat des de la Casa Blanca. No hi ha major entrebanc per a acabar amb la guerra comercial que els egos, i és probable que Washington discutisca en les pròximes hores qui va telefonar a qui.

"Els Estats Units ha enviat recentment múltiples missatges a través de rellevants parts desitjant començar les negociacions amb la Xina", revela el Ministeri de Comerç. "la Xina està actualment avaluant-ho", continua. El comunicat sorprén pel missatge, que trenca una solidificada dinàmica, i de moment, en plenes vacacions del Dia del Treball. Fins ara havia desmentit les tossudes reclamacions estatunidenques de negociacions en curs, fins i tot amb brutalitat, comparant-les amb deliris com pretendre "agarrar el vent amb la mà".

No varia el rumb Xina. Els requisits es mantenen: igualtat, respecte... i la fi dels aranzels. "Les tarifes i la guerra comercial van ser iniciades unilateralment pels Estats Units i, si realment vol negociar, ha de demostrar una sinceritat genuïna que inclou estar preparat per a corregir tots els seus errors i cancel·lar els seus augments d'aranzels", exigix.

Un mur infranquejable

Eixa escalada ha alçat un mur infranquejable ja per al comerç entre les dos majors economies del món. Els productes xinesos patixen aranzels del 145 %; els estatunidencs, del 125 %. Serien molt majors si no haguera menyspreat Pequín la via aranzelària per a centrar-se en altres de més eficaces com la devolució d'avions a Boeing, la tisorada a la quota anual de pel·lícules de Hollywood o els controls a l'exportació de terres rares.

Els Estats Units i la Xina anhelen ajuntar-se en una taula per a liquidar el conflicte, però l'escenari disposat per Trump ho impedix. Va revelar en una conferència republicana que 70 països li havien telefonat després de fregir-los a aranzels per a "besar-li el cul", i Pequín no passarà per ací. El tràmit de marcar el número alié retratarà el perdedor davant de l'audiència global i esperen els dos que l'altre cedisca per desesperació.

Ja va aclarir la Xina (i tots els economistes assenyats) que no ixen guanyadors d'una guerra comercial. La seua economia es va expandir un 5,4 % en el primer trimestre, molt per damunt de l'esperat, però els efectes de la guerra comercial es van notar amb cruesa en abril. La seua producció industrial va patir la seua major contracció en 16 mesos i pronostiquen alguns experts que els seus enviaments als Estats Units cauran fins a un 75 % en la segona mitat de l'any. El secretari d'Estat, Marco Rubio, es va felicitar per la pèrdua d'ocupacions i altres danys causats pels aranzels a l'economia xinesa en una entrevista televisiva esta setmana. "Ens estan contactant, volen reunir-se, volen que parlem", va dir.

Trump, més feble

L'economia xinesa és esplendorosa comparada amb l'estatunidenca. Esta es va contraure un 0,1 % en el seu primer trimestre i ja coqueteja amb la recessió després del seu pitjor resultat en els últims tres anys. Trump patix el menor suport social d'un president en els seus primers 100 dies de l'últim mig segle i d'aquell gloriós Dia de l'Alliberament, en el qual va imposar aranzels urbi et orbi i va saludar el renaixement industrial estatunidenc, ha passat a demanar paciència. El drama explica la falta de resposta als últims castics xinesos o que prometa que "serà amable" amb Pequín en les negociacions. La premsa xinesa veu en eixe canvi de to el corol·lari de la seua debilitat.

"Si volen lluitar, lluitarem fins al final. Si volen parlar, la porta està oberta", assenyalava el divendres el Ministeri de Comerç. Esta setmana repetia Pequín amb un vídeo fragorós en les xarxes socials que mai es rendirà davant dels Estats Units. "Si t'agenolles davant del pinxo, només l'estàs convidant perquè seguisca amb els seus abusos", predeia.