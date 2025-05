Alfafar bonifica un milió d’euros de les factures d’aigua

L’Ajuntament d’Alfafar va aprovar, en l’últim ple, una resolució que busca alleugerir la càrrega econòmica dels seus veïns i veïnes afectats pels danys ocasionats per la dana del passat 29 d’octubre de 2024. Esta mesura preveu la bonificació en les factures corresponents als conceptes d’aigua potable i clavegueram durant l’últim trimestre de 2024 i el primer de 2025. D’esta manera, l’Ajuntament assumirà el pagament d’estes factures, garantint que els ciutadans no hagen d’afrontar estos costos.

L’import del servici de proveïment d’aigua potable i sanejament corresponent a l’últim trimestre de 2024, segons les dades proporcionades per la concessionària Hidraqua, ascendix a la quantitat de 492.522,08 €, i l’import corresponent al primer trimestre de 2025 s’estima en la mateixa quantitat, a falta que, una vegada finalitzat el període de lectura i facturació, Hidraqua informe de l’import exacte. Per tant, l’import bonificable corresponent als dos trimestres s’estima que ascendisca a 985.044,16 €, sense perjuí de l’actualització de l’import exacte del primer trimestre de 2025.

En concret, la resolució establix que l’Ajuntament assumirà els costos corresponents als conceptes propis del servici de proveïment d’aigua potable i clavegueram, bonificant i eximint els usuaris de pagar estes factures. Per a això, s’ordena a la concessionària que emeta factures per un import de zero.

Un aspecte rellevant d’esta resolució és la gestió de la quota de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (TAMER). Esta serà recaptada, de manera progressiva, durant 2025 en les factures que s’emetran a partir del segon trimestre de l’any. D’esta manera, es garantix que els efectes econòmics de l’exempció i l’ajornament es gestionen de manera ordenada i transparent, sense que suposen un cost addicional per als veïns i veïnes.

En definitiva, esta decisió de l’equip de govern representa un pas important en la política social i econòmica de l’Ajuntament d’Alfafar, reafirmant el seu compromís amb la ciutadania i la seua capacitat de resposta davant de situacions d’emergència. La mesura no només alleugerirà la càrrega econòmica de moltes famílies, sinó que també enfortirà el teixit social del municipi, promovent la solidaritat i la col·laboració en temps difícils.