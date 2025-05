La C. Valenciana bat rècord amb més de 2,12 milions de turistes estrangers fins a març

El creixement turístic de la Comunitat Valenciana navega a un ritme de rècord, una realitat que s’ha reflectit en l’últim balanç d’arribades que ha donat a conéixer este dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En concret, l’organisme públic —a través de la seua enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur)— ha assenyalat que a l’autonomia van arribar un total de 2.127.977 viatgers internacionals en el primer trimestre de l’any, una pujada de més de 100.000 respecte a la dada del mateix període de 2024. La diferència, a priori, podria resultar xicoteta després de mesos en què el creixement en estes arribades augmentava a doble dígit. No obstant això, en esta ocasió hi ha un factor que condiciona.

Sense Setmana Santa

I és que la Comunitat ha batut este rècord sense comptar amb una festivitat com la Setmana Santa, que l’any passat no va caure en abril, sinó en els compassos finals de març. Malgrat esta circumstància, en el tercer mes de l’any es van sumar un total de 857.060 visitants forans, una pujada del 3,89 % en relació amb els quasi 825.000 de fa un any. En este impuls resulta destacable que la majoria de principals països emissors de turistes per a l’autonomia —Itàlia, Alemanya o Països Baixos— han elevat els seus fluxos cap al territori valencià, una pujada que ha compensat la caiguda de França, des d’on han vingut menys de 90.000 viatgers, enfront dels 150.000 de març de 2024.

Malgrat este detall, esta evolució creixent manté la realitat que ja s’ha anat veient en infraestructures com l’aeroport de València, que en el seu últim registre —també el de març— assenyalava que s’havien registrat 966.311 viatgers. O, cosa que és el mateix, més passatgers que en els mesos d’agost d’abans de la pandèmia de la covid-19.

Augment del gasto

No obstant això, no només les arribades procedents des de l’estranger han sigut un èxit en el primer trimestre de l’any. En concret, una altra enquesta de l’INE com Egatur reflectix que, entre gener i març, eixos visitants forans es van deixar en la Comunitat un total de 2.740 milions d’euros, una pujada del 6,29 % respecte a un inici de 2024 que, de nou, comptabilitzava el desemborsament realitzat durant la Setmana Santa.

Respecte a com s’ha dividit eixe detall, en març, el gasto turístic estranger en el territori valencià va ascendir fins als 1.114 milions d’euros. Esta xifra, dividida en cada un dels visitants, va fer que el desemborsament mitjà per persona cresquera fins als 1.300 euros —enfront dels 1.247 de l’any anterior— i que, durant cada jornada d’uns viatges que seguixen per davall dels deu dies, el gasto de cada turista es quedara en els 134 euros, tres més que en l’exercici anterior.