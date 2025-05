Consulta els llibres més venuts de la Fira del Llibre de València

Sempre resulta complicat saber quin llibre ha sigut el més venut en cada edició de la Fira del Llibre. No obstant això, enguany, tots els llibreters i llibreteres que han participat en esta 60a edició ho tenen clar, a més de per la seua reputació com a escriptor, pels esdeveniments sobrevinguts.

Amb el seu llibre ja esgotat este cap de setmana, Javier Cercas ha sigut l’autor que més ha venut en la 60a Fira del Llibre. Com confirmen a este periòdic tant des de l’organització com des de les casetes, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, ha sigut el més sol·licitat en esta edició. La seua reconeguda autoria i la mort del seu protagonista, el papa Francesc, han catapultat el títol al primer lloc de la llista, fins a esgotar-lo durant tota la setmana.

Tot seguit, segons l’organització, hi hauria Presentes, del periodista valencià Paco Cerdà; i Órbitas, de la biòloga molecular i aspirant a astronauta Sara García Alonso. Es dona la circumstància, segons indiquen, que el seu llibre es va esgotar el cap de setmana passat, quan va estar firmant en la fira, per la qual cosa la investigadora oncològica podria haver venut més exemplars. En quart lloc estarien els diferents títols de Theodor Kallifatides —també en valencià—, autor que ha sigut Premi d’Honor de la fira en 2025. També destaquen Ferran Torrent amb el seu nou El jo que no mor —el més venut en valencià—; i El riu ve crescut, de Maria Beneyto.

L’escriptora Inma Rubiales en la firma de llibres de diumenge / Fernando Bustamante

D’altra banda, les llibreries preguntades per este diari destaquen altres títols com: La península de las casas vacías, de David Uclés; El cuerpo de Cristo, de Bea Lema; Por si un día volvemos, de María Dueñas; Renàixer del fang, solidari per la dana i de diversos autors; Sempre a la contra i avant, de Josep Vicent Frechina; la saga de La asistenta, de Freida McFadden; 1984, de George Orwell; Hasta que empieza a brillar, d’Andrés Neuman; El paracaidista, d’Ana Campoy; La mala costumbre, d’Alana S. Portero; o Oposición, de Sara Mesa, entre d’altres.