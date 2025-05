Cullera reviu l’Aurora de Sant Antoni amb l’esplendor d’antany

Cullera va despertar, en la matinada de diumenge, amb els ressons del passat més lluminós. L’Aurora de Sant Antoni, una de les tradicions religioses més antigues i volgudes de la localitat, ha recuperat, any rere any, part de l’esplendor que va viure durant la dècada dels anys huitanta, gràcies a una participació massiva i implicació renovada de les comissions falleres.

Des d’abans de les primeres llums del dia, a les cinc de la matinada, la imatge de la Moreneta va eixir de la parròquia dels Sants Joans i el recorregut va cobrar vida amb els altars que les diferents comissions havien instal·lat amb cura al llarg de l’itinerari. Cada altar, decorat amb flors, ciris i imatges de la Mare de Déu, va oferir un testimoniatge visual i espiritual del fervor popular que s’està revitalitzant a Cullera.

Un dels moments més destacats de la jornada va ser la participació, per primera vegada, de cinc comissions falleres acompanyant la imatge de la Mare de Déu en el seu recorregut. L’eixida, directa des de l’església dels Sants Joans, va marcar l’inici d’una processó plena d’emoció, devoció i bellesa, que va finalitzar en la riba de la mar, a on la Mare de Déu va ser passejada al costat de les ones en un acte d’una simbologia profunda.

L’escena és d’una plasticitat colpidora: la figura de la Mare de Déu, alçada sobre els muscles dels portadors de l’Aurora de Sant Antoni, retallada contra el blau naixent del Mediterrani, amb les barques de pesca i d’esbarjo ancorades al fons com a silenciosos testimonis del moment. Des de diverses embarcacions, es van llançar coets a l’aire com a mostra d’agraïment per la visita de la patrona a la mar, en una fusió perfecta entre terra, fe i marineria.

La jornada va culminar amb un altre gest que forma part de l’imaginari col·lectiu de generacions anteriors: la recuperació del tradicional xocolate amb xurros. Una vegada conclosa la processó, centenars de veïns i participants van tornar junts al centre per a compartir este desdejuni típic que durant anys va acompanyar la festivitat i que ara, amb sabor de retrobament, torna a convertir-se en punt d’unió i celebració.

“Tornar a prendre el xocolate amb xurros després de l’Aurora és tornar a sentir-nos poble”, comentava una veïna emocionada. En un ambient distés, entre riures, anècdotes i la calor de la comunitat, s’ha tancat una matinada que molts ja consideren històrica.

Cullera no només ha celebrat una festa: ha recuperat una part viva de la seua ànima.